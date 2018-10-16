Товарищеский матч. Сборная Аргентины без Месси в добавленное время уступила Бразилии

Товарищеская встреча между сборными Аргентины и Бразилии завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Тите.

Бразильцы завершили международную паузу без поражений. В первом матче национального перерыва они оказались сильнее сборной Саудовской Аравии – 2:0. Аргентинцы обыграли Ирак со счетом 4:0,

Аргентина – Бразилия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Миранда, 90+3.

Аргентина: Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Пеццелла, Саравиа, Батталья, Паредес, Ло Чельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67).

Бразилия: Алиссон, Миранда, Фелипе Луис, Данило (Фабиньо, 53), Маркиньос, Коутиньо, Каземиро, Артур, Неймар, Фирмино, Жезус (Ришарлисон, 65).