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    Товарищеский матч. Сборная Аргентины без Месси в добавленное время уступила Бразилии

    Товарищеская встреча между сборными Аргентины и Бразилии завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Тите.

    Бразильцы завершили международную паузу без поражений. В первом матче национального перерыва они оказались сильнее сборной Саудовской Аравии – 2:0. Аргентинцы обыграли Ирак со счетом 4:0,

    Аргентина – Бразилия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Миранда, 90+3.

    Аргентина: Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Пеццелла, Саравиа, Батталья, Паредес, Ло Чельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67).

    Бразилия: Алиссон, Миранда, Фелипе Луис, Данило (Фабиньо, 53), Маркиньос, Коутиньо, Каземиро, Артур, Неймар, Фирмино, Жезус (Ришарлисон, 65).

    Источник: Бомбардир

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    16.10.2018 23:02
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