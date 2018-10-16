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    Анчелотти: «В ЛЧ будет больше соперничества. Из «Реала» ушел Роналду»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о раскладе сил в текущем сезоне Лиги чемпионов.

    «Реал» в прошлом сезоне пережил непростое время, но в итоге выиграл Лигу чемпионов.

    Мне кажется, что соперничество в текущем сезоне будет более ровным, потому что фаворит прошлого сезона лишился своего ключевого игрока – Роналду», – сказал итальянец.

    Анчелотти возглавлял сливочных в период с 2013-го по 2015-й год. После 8-ми туров чемпионата Италии «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице.

    Напомним, в июле Роналду стал игроком «Ювентуса». Команда Массимилиано Аллегри возглавляет чемпионат.

    Источник: AS

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    16.10.2018 22:31
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