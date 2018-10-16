Болельщика арестовали в день матча Россия – Швеция за неуплату штрафа, полученного на ЧМ-2018

31-летний житель Калининграда не попал на матч Россия – Швеция (0:0, 3-й тур Лиги наций) из-за неоплаченного штрафа, сообщает «Русский запад».

По данным источника, мужчина получил штраф в размере 1-й тысячи рублей за ругательства во время одного из матчей чемпионата мира-2018, проходившего в Калининграде.

11-го октября судебные приставы составили на болельщика протокол в связи с неуплатой штрафа в срок. Его однодневный арест пришелся на встречу команд Станислава Черчесова и Мирчи Луческу.