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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщика арестовали в день матча Россия – Швеция за неуплату штрафа, полученного на ЧМ-2018

    31-летний житель Калининграда не попал на матч РоссияШвеция (0:0, 3-й тур Лиги наций) из-за неоплаченного штрафа, сообщает «Русский запад».

    По данным источника, мужчина получил штраф в размере 1-й тысячи рублей за ругательства во время одного из матчей чемпионата мира-2018, проходившего в Калининграде.

    11-го октября судебные приставы составили на болельщика протокол в связи с неуплатой штрафа в срок. Его однодневный арест пришелся на встречу команд Станислава Черчесова и Мирчи Луческу.

    Источник: «Русский запад»

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    16.10.2018 22:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:48

      Его задержали, а не арестовали. Хотя для вас, что игра рукой, что мяч попал в руку один хрен...

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 октября 2018, 22:24

      Какая случайность

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