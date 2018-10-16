Селюк – о возможном переходе Ивановича в «Барселону»: «Это полная глупость и чушь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение по поводу возможного перехода защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в «Барселону».

Сегодня испанские СМИ сообщили, что каталонцы рассматривают вариант с арендой 34-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«Ну, конечно, это нереально. Это полная глупость и чушь. Пишут какую-то ересь. Ситуация такова, что Иванович не подходит под стиль «Барселоны». Каталонцы, как правило, играют высоко. Даже если бы Иванович был скоростным защитником, не думаю, что мог бы сложиться какой-то вариант.

Мы же уже слышали, что Александра Головина хотела «Барселона». А оказался он в итоге в «Монако», потому что там русские хозяева. Вот и все. Иванович играет в «Зените», понятно, что он опытный, тут ничего не скажешь. К тому же адаптирован, светлокожий. Так что это тот, кто устраивает «Зенит». Помните? Федора Смолова тоже отправляли в «Реал», а перешел он в «Локомотив», – сказал Селюк.ф