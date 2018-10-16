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    Какой вы футболист?

    Селюк – о возможном переходе Ивановича в «Барселону»: «Это полная глупость и чушь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение по поводу возможного перехода защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в «Барселону».

    Сегодня испанские СМИ сообщили, что каталонцы рассматривают вариант с арендой 34-летнего серба в зимнее трансферное окно.

    «Ну, конечно, это нереально. Это полная глупость и чушь. Пишут какую-то ересь. Ситуация такова, что Иванович не подходит под стиль «Барселоны». Каталонцы, как правило, играют высоко. Даже если бы Иванович был скоростным защитником, не думаю, что мог бы сложиться какой-то вариант.

    Мы же уже слышали, что Александра Головина хотела «Барселона». А оказался он в итоге в «Монако», потому что там русские хозяева. Вот и все. Иванович играет в «Зените», понятно, что он опытный, тут ничего не скажешь. К тому же адаптирован, светлокожий. Так что это тот, кто устраивает «Зенит». Помните? Федора Смолова тоже отправляли в «Реал», а перешел он в «Локомотив», – сказал Селюк.ф

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2018 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:25

      Староват Бранислав для Барсы, однако!

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 16 октября 2018, 19:06

      Селюк уже начал коментировать откровенно бредовые новости выдавая свою полемику за экспертизу, напоминая малограмотного школьника из коментов)))

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      Рейтинг: +101294

      sv1969 16 октября 2018, 17:40

      Траоре перейдёт , сказал Селюк)))

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