Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Барселона» интересуется Ивановичем

    «Барселона» рассматривает защитника «Зенита» Бранислава Ивановича как потенциальное приобретение в зимнее трансферное окно.

    Каталонцы хотят пополнить состав еще одним игроком обороны, после того, как из-за травм выбыли Томас Вермален и Самуэль Умтити.

    Главная цель «Барселоны» – защитник «Аякса» Матейс де Лигт, но его трансфер возможен только летом. Вместо этого «Барселона» хочет подписать более опытного футболиста и рассматривают 34-летнего экс-игрока «Челси» как один из вариантов.

    Иванович перешел в «Зенит» в начале 2017 года. Его контракт с петербуржцами истекает следующим летом.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 октября 2018, 00:03

      Ценный кадр для Барсы. Месси с Суаресом продадут, а Ивановича купят обязательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 октября 2018, 19:06

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 18:27

      Товарищи админы, похоже, что у вас скоро рекламных ботов будет больше, чем реальных комментариев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      leod59 16 октября 2018, 17:11

      Заpaботок на ставках -> portalbet.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://wq.lt/7KV3t

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2018, 15:38

      Бред,он даже им на лавку не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 15:25

      Такое невозможно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 октября 2018, 15:10

      Староват он для того что бы рассматриваться как серьёзный кандидат в Барсу....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 октября 2018, 14:59

      Ахах, давайте сразу Игнашевича

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 14:56

      Возможно Барса заинтересовалась кем-то из РПЛ с отчеством Иванович???...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11