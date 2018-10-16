«Барселона» интересуется Ивановичем

«Барселона» рассматривает защитника «Зенита» Бранислава Ивановича как потенциальное приобретение в зимнее трансферное окно.

Каталонцы хотят пополнить состав еще одним игроком обороны, после того, как из-за травм выбыли Томас Вермален и Самуэль Умтити.

Главная цель «Барселоны» – защитник «Аякса» Матейс де Лигт, но его трансфер возможен только летом. Вместо этого «Барселона» хочет подписать более опытного футболиста и рассматривают 34-летнего экс-игрока «Челси» как один из вариантов.

Иванович перешел в «Зенит» в начале 2017 года. Его контракт с петербуржцами истекает следующим летом.