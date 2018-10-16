«Атлетико», «Милан» и «Интер» заинтересованы в полузащитнике «Ривер Плейта» Паласиосе

Полузащитник «Ривер Плейта» Эзекиэль Паласиос в скором времени может оказаться в одном из европейских клубов.

Интерес к 20-летнему футболисту проявляют мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан». В действующем контракте игрока обозначена сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 15 миллионов евро. Известно, что стороны ведут переговоры о продлении контракта, в котором данная сумма увеличится до 30 миллионов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в девяти матчах аргентинской Примеры, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.