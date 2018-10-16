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    «Атлетико», «Милан» и «Интер» заинтересованы в полузащитнике «Ривер Плейта» Паласиосе

    Полузащитник «Ривер Плейта» Эзекиэль Паласиос в скором времени может оказаться в одном из европейских клубов.

    Интерес к 20-летнему футболисту проявляют мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан». В действующем контракте игрока обозначена сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 15 миллионов евро. Известно, что стороны ведут переговоры о продлении контракта, в котором данная сумма увеличится до 30 миллионов.

    В текущем сезоне полузащитник сыграл в девяти матчах аргентинской Примеры, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Ole

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    16.10.2018 11:29
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