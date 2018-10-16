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    Какой вы футболист?

    Goal.com: «Анри будет строить игру «Монако» вокруг Головина»

    Журналист Goal.com Наим Бенеддра считает, что новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри будет строить игру команды вокруг российского полузащитника Александра Головина.

    «Жардим был беспомощен в этом сезоне. Он пытался применить те методы, которые работали раньше, но «Монако» так сильно обновился, что построить боеспособный коллектив за одно лето было просто невозможно. Оставшиеся же с прошлых сезонов футболисты недостаточно выкладывались. Молодежь же не смогла подстроиться под игру команды.

    Смена тренера не должна сказаться на Головине. Это человек, к которому в нынешнем «Монако» меньше всего претензий. Думаю, Анри будет строить команду вокруг него. Если кому и стоит тревожиться, то Жемерсону и Раджи. Они в этом сезоне разочаровывают.

    Если говорить об Анри, то это, безусловно, громкое имя во французском футболе. Правда, никто не знает, кто такой главный тренер Анри. На что он способен, как работает – загадка. Хотя это признанный мастер, эксперт и человек, который понимает в футболе все.

    Тьерри сказал, что ждет от игроков серьезности, кропотливой работы и дисциплины. Все эти качества у Головина есть. Бояться прихода Анри ему точно не стоит», – сказал журналист.

    13 октября было объявлено о назначении Анри в «Монако», где он занял место уволенного Леонарду Жардима.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 10:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 октября 2018, 18:13

      Приход Анри - явный шанс стать главным в атаке Монако для Головина.Главное не ломаться и суметь воплотить в жизнь все тренерские задумки.Ну и конечно обрести полное взаимопонимание с партнёрами.Удачи Саша!!!

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 октября 2018, 18:03

      Кто сильней будет на определенной позиции, тот и будет играть!
      С каких пор журналисты стали отвечать за будущие действия и решения тренеров?!))

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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2018, 16:43

      Анри то сам не знает как будет ,а писака уже все разложил по полкам

      0
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 15:03

      Конечно боятся прихода Анри Головину не стоит. Главное выполнять все требования тренера.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 15:02

      Потрачено

      0
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      Рейтинг: +65

      Брина 16 октября 2018, 14:20

      "но «Монако» так сильно обновился, что построить боеспособный коллектив за одно лето было просто невозможно"

      Ганчаренко смог

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 октября 2018, 13:21

      Настал час Головина!

      3
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 16 октября 2018, 12:59

      Если смотреть на последние матчи клуба и сборной. Но явно не дотягивает до мертвого Монако!
      Нет, он хорошо чувствует мяч и есть хорошие качества в дриблинге. Но так как он тормозит с передачами и порет свои моменты, это ужас!
      Я надеюсь это все после травмы и он наберет форму!

      0
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      Рейтинг: +4

      leod57 16 октября 2018, 12:57

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