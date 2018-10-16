Goal.com: «Анри будет строить игру «Монако» вокруг Головина»

Приход Анри - явный шанс стать главным в атаке Монако для Головина.Главное не ломаться и суметь воплотить в жизнь все тренерские задумки.Ну и конечно обрести полное взаимопонимание с партнёрами.Удачи Саша!!!
Журналист Goal.com Наим Бенеддра считает, что новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри будет строить игру команды вокруг российского полузащитника Александра Головина.
«Жардим был беспомощен в этом сезоне. Он пытался применить те методы, которые работали раньше, но «Монако» так сильно обновился, что построить боеспособный коллектив за одно лето было просто невозможно. Оставшиеся же с прошлых сезонов футболисты недостаточно выкладывались. Молодежь же не смогла подстроиться под игру команды.
Смена тренера не должна сказаться на Головине. Это человек, к которому в нынешнем «Монако» меньше всего претензий. Думаю, Анри будет строить команду вокруг него. Если кому и стоит тревожиться, то Жемерсону и Раджи. Они в этом сезоне разочаровывают.
Если говорить об Анри, то это, безусловно, громкое имя во французском футболе. Правда, никто не знает, кто такой главный тренер Анри. На что он способен, как работает – загадка. Хотя это признанный мастер, эксперт и человек, который понимает в футболе все.
Тьерри сказал, что ждет от игроков серьезности, кропотливой работы и дисциплины. Все эти качества у Головина есть. Бояться прихода Анри ему точно не стоит», – сказал журналист.
13 октября было объявлено о назначении Анри в «Монако», где он занял место уволенного Леонарду Жардима.