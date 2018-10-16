Goal.com: «Анри будет строить игру «Монако» вокруг Головина»

Журналист Goal.com Наим Бенеддра считает, что новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри будет строить игру команды вокруг российского полузащитника Александра Головина.

«Жардим был беспомощен в этом сезоне. Он пытался применить те методы, которые работали раньше, но «Монако» так сильно обновился, что построить боеспособный коллектив за одно лето было просто невозможно. Оставшиеся же с прошлых сезонов футболисты недостаточно выкладывались. Молодежь же не смогла подстроиться под игру команды.

Смена тренера не должна сказаться на Головине. Это человек, к которому в нынешнем «Монако» меньше всего претензий. Думаю, Анри будет строить команду вокруг него. Если кому и стоит тревожиться, то Жемерсону и Раджи. Они в этом сезоне разочаровывают.

Если говорить об Анри, то это, безусловно, громкое имя во французском футболе. Правда, никто не знает, кто такой главный тренер Анри. На что он способен, как работает – загадка. Хотя это признанный мастер, эксперт и человек, который понимает в футболе все.

Тьерри сказал, что ждет от игроков серьезности, кропотливой работы и дисциплины. Все эти качества у Головина есть. Бояться прихода Анри ему точно не стоит», – сказал журналист.

13 октября было объявлено о назначении Анри в «Монако», где он занял место уволенного Леонарду Жардима.