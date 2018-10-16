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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Коноплянка: «Себальос - игрок, которого я ненавидел в Испании»

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка, вспомнил свой дебют в испанском чемпионате в составе «Севильи».

    «Во время первого матча в Испании я так сильно завелся, что думал, что тоже получу красную. Этот, как его... Дани Себальос (бывший игрок «Бетиса», сейчас выступает за «Реал» – прим. «Бомбардира»).

    Как он меня провоцировал! Это самый запоминаемый игрок, которого я ненавидел, наверное. Я его впервые увидел и сразу не полюбил в плане футбола.

    Как он умеет провоцировать: сам подставляется, кусает, наступил, ущипнул. Судья этого всего не видит, а я-то чувствую, не то что вижу…

    Была пара моментов, когда он был с мячом, я к нему едва прикоснулся, а он там перевернулся так, как будто такое что-то произошло. Я потом думаю: я же его немножко только зацепил, может, сейчас еще и красную арбитр даст», – рассказал Коноплянка.

    Источник: Tribuna.com

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    16.10.2018 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 27 октября 2018, 21:07

      канабис сам еще черт редкий

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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 16 октября 2018, 09:40

      В Испании большинство таких)

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