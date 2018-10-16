Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка, вспомнил свой дебют в испанском чемпионате в составе «Севильи».

«Во время первого матча в Испании я так сильно завелся, что думал, что тоже получу красную. Этот, как его... Дани Себальос (бывший игрок «Бетиса», сейчас выступает за «Реал» – прим. «Бомбардира»).

Как он меня провоцировал! Это самый запоминаемый игрок, которого я ненавидел, наверное. Я его впервые увидел и сразу не полюбил в плане футбола.

Как он умеет провоцировать: сам подставляется, кусает, наступил, ущипнул. Судья этого всего не видит, а я-то чувствую, не то что вижу…

Была пара моментов, когда он был с мячом, я к нему едва прикоснулся, а он там перевернулся так, как будто такое что-то произошло. Я потом думаю: я же его немножко только зацепил, может, сейчас еще и красную арбитр даст», – рассказал Коноплянка.