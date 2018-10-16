Рамос: «Жаль, что мы проиграли англичанам и прервали серию»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос подвел итог поражению от англичан (2:3) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Жаль, что мы проиграли и прервали беспроигрышную серию (первое домашнее поражение за 15 лет; 38 матчей – прим. «Бомбардира»). В оставшемся матче надо выложиться на полную.

Англия – команда мирового уровня. В перерывы мы сделали правильные выводы и изменили свою игру во второй половине. Обидно, что не удалось сравнять счет», – сказал футболист «Реала».

Матч стал для Рамоса 160-м в форме национальной сборной. До мирового рекорда по этому показателю футболисту осталось 24 игры.

Лидерство по количеству игр за сборную Испании удерживает вратарь Икер Касильяс (167), который не сообщал об уходе из команды, но более двух лет не получал вызова.