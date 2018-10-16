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    Какой вы футболист?

    «Милан» готов вернуть Бакайоко «Челси» раньше срока. Француз не подошел Гаттузо

    Арендованный «Миланом» полузащитник Тьему Бакайоко может вернуться в «Челси» раньше, чем планировалось. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

    24-летний хавбек перешел в итальянский клуб на правах годичной аренды в августе. Сумма перехода составила 5 миллионов евро.

    По данным источников, главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо не видит футболиста в своей команде и готов вернуть его лондонцам в период зимнего трансферного окна. Информация о финансовой стороне вопроса отсутствует.

    Бакайоко перешел в «Челси» в июле 2017 года из «Монако». Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

    Вчера полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сказал, что в случае сохранения «монегасками» его, Бакайоко и других футболистов, клуб смог бы выиграть Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2018 00:36
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