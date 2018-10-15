Федерация футбола Шотландии отказалась включить Гаскойна в зал славы. В ответ он опубликовал гол шотландцам с Евро-96

Экс-полузащитник «Рейнджерс» Пол Гаскойн отреагировал на решение федерации футбола Шотландии не включать его в зал славы национального футбола.

11-го октября федерация сообщила о том, что человек с репутацией и здоровьем Гаскойна не подходит на роль национального героя.

После завершения карьеры (1985-2004) неоднократно сообщалось о преступлениях экс-футболиста, его наркотической и игровой зависимости. К примеру, в августе его задержали за нападение на девушку на вокзале в Лондоне.

«В «Рейнджерс» я провел один из лучших отрезков своей карьеры, мне очень нравилась поддержка болельщиков. Мне не надо быть членом зала славы, чтобы чувствовать себя уважаемым и любимым», – написал Гаскойн в твиттере.

«Вообще никаких сожалений», – подписал англичанин повтор своего гола в матче Англия – Шотландия на чемпионате Европы-1996.

В английских медиа Гаскойн функционирует как один из самых талантливых футболистов в истории. В 2002 он был включен в зал славы английского футбола. Значимость Гаскойна подчеркивается среди прочих в документальных фильмах «Гаскойн. Легенда Англии» и «Одна ночь в Турине».