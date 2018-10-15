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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Федерация футбола Шотландии отказалась включить Гаскойна в зал славы. В ответ он опубликовал гол шотландцам с Евро-96

    Экс-полузащитник «Рейнджерс» Пол Гаскойн отреагировал на решение федерации футбола Шотландии не включать его в зал славы национального футбола.

    11-го октября федерация сообщила о том, что человек с репутацией и здоровьем Гаскойна не подходит на роль национального героя.

    После завершения карьеры (1985-2004) неоднократно сообщалось о преступлениях экс-футболиста, его наркотической и игровой зависимости. К примеру, в августе его задержали за нападение на девушку на вокзале в Лондоне.

    «В «Рейнджерс» я провел один из лучших отрезков своей карьеры, мне очень нравилась поддержка болельщиков. Мне не надо быть членом зала славы, чтобы чувствовать себя уважаемым и любимым», – написал Гаскойн в твиттере.

    «Вообще никаких сожалений», – подписал англичанин повтор своего гола в матче АнглияШотландия на чемпионате Европы-1996.

    В английских медиа Гаскойн функционирует как один из самых талантливых футболистов в истории. В 2002 он был включен в зал славы английского футбола. Значимость Гаскойна подчеркивается среди прочих в документальных фильмах «Гаскойн. Легенда Англии» и «Одна ночь в Турине».

    Источник: BBC

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    15.10.2018 21:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:07

      Репутация конечно у него подмочена но как игрок был хорош.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 октября 2018, 10:48

      Обиделся мальчик...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 октября 2018, 01:52

      Шикарный был игрок!

      2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 15 октября 2018, 22:34

      Юбочники не правы, всё таки зал славы футбола, а не послефутбола!!!!!

      5
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 15 октября 2018, 22:10

      Газза жжет!)))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 октября 2018, 21:58

      Красиво.
      Клип подписал с намеком: Не хотите включать в Зал Славы, хм. имел я вас в 96, имею и сейчас. Можем повторить.

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