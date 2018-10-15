Непомнящий: «Черчесову важно выйти с первого места в лигу А»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил рациональность в игре сборной России после чемпионата мира-2018.

«Наша сборная становится на удивление рациональной командой, нет ни одного лишнего движения. У Турции было преимущество во владении мячом, но мы создали опасные моменты и дважды забили.

Минимальное количество замен после игры со Швецией означает, что нынешний состав может одинаково играть с разными соперниками. В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление.

Задача, которую поставил Черчесов, решается, ему важно было выйти с первого места в лигу А. Может, с этим и связана стабильность в составе, не стал делать много замен. Команда не проигрывает, проводит матчи не с грандами, но трибуны заполнены и футболисты отвечают игрой болельщикам», – сказал Непомнящий.

Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0.