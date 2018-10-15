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    Какой вы футболист?

    Непомнящий: «Черчесову важно выйти с первого места в лигу А»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил рациональность в игре сборной России после чемпионата мира-2018.

    «Наша сборная становится на удивление рациональной командой, нет ни одного лишнего движения. У Турции было преимущество во владении мячом, но мы создали опасные моменты и дважды забили.

    Минимальное количество замен после игры со Швецией означает, что нынешний состав может одинаково играть с разными соперниками. В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление.

    Задача, которую поставил Черчесов, решается, ему важно было выйти с первого места в лигу А. Может, с этим и связана стабильность в составе, не стал делать много замен. Команда не проигрывает, проводит матчи не с грандами, но трибуны заполнены и футболисты отвечают игрой болельщикам», – сказал Непомнящий.

    Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0.

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.10.2018 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 15 октября 2018, 14:47

      Что то не понимаю ,можно и со второго место выйти в группу А ?))) В роде победители групп Б выходят в группу А,кто занимает последнее место тот отправляются в группу ниже,а кто второе место тот остаеться

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