Непомнящий: «Черчесову важно выйти с первого места в лигу А»

Что то не понимаю ,можно и со второго место выйти в группу А ?))) В роде победители групп Б выходят в группу А,кто занимает последнее место тот отправляются в группу ниже,а кто второе место тот остаеться
Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил рациональность в игре сборной России после чемпионата мира-2018.
«Наша сборная становится на удивление рациональной командой, нет ни одного лишнего движения. У Турции было преимущество во владении мячом, но мы создали опасные моменты и дважды забили.
Минимальное количество замен после игры со Швецией означает, что нынешний состав может одинаково играть с разными соперниками. В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление.
Задача, которую поставил Черчесов, решается, ему важно было выйти с первого места в лигу А. Может, с этим и связана стабильность в составе, не стал делать много замен. Команда не проигрывает, проводит матчи не с грандами, но трибуны заполнены и футболисты отвечают игрой болельщикам», – сказал Непомнящий.
Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0.