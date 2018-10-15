Денис Черышев: «Мы каждый матч играем на победу»

Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что команда не планирует играть на ничейный результат в предстоящем матче Лиги наций со сборной Швеции.

Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Как можете оценить этот сбор и матчи со Швецией и Турцией? Кто из них сильнее?

– Обе команды хорошие. Шведы больше играют в оборонительный футбол, а турки в более атакующий. Мы использовали те моменты, что у нас были. Теперь хотим просто прогрессировать дальше.

– Сейчас сборной России достаточно ничьей со шведами, чтобы занять первое место в группе. Это может негативно сказаться на итоговом результате?

– Нет, мы каждый матч играем на победу, поэтому это нас не будет расслаблять и отвлекать.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует