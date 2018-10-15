Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Денис Черышев: «Мы каждый матч играем на победу»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что команда не планирует играть на ничейный результат в предстоящем матче Лиги наций со сборной Швеции.

    Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Как можете оценить этот сбор и матчи со Швецией и Турцией? Кто из них сильнее?

    – Обе команды хорошие. Шведы больше играют в оборонительный футбол, а турки в более атакующий. Мы использовали те моменты, что у нас были. Теперь хотим просто прогрессировать дальше.

    – Сейчас сборной России достаточно ничьей со шведами, чтобы занять первое место в группе. Это может негативно сказаться на итоговом результате?

    – Нет, мы каждый матч играем на победу, поэтому это нас не будет расслаблять и отвлекать.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 13:46

      У нас всегда так бывает - играем на ничью и проигрываем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 октября 2018, 08:23

      красавчик

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11