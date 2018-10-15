Луческу: «Игроки России пробежали на семь километров больше нас. Они заслужили победу»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против России (0:2).

«Играли две абсолютно разные команды, два разных видения футбола. Россия действует длинными передачами, ждет своего шанса, быстро атакует. Их система заключается в этом.

Они пробежали на семь километров больше, чем мы. И заслужили победу. Как я и раньше говорил, у нас молодая команда, которая создана только в марте. Россия же два года играет вместе, они подготовились к чемпионату мира. Их игроки проводят в своих клубах по 90 минут постоянно – в отличие от наших.

Если мы смотрим на владение, то у нас 60 процентов против 40 у России. Но мы не забили свои шансы, когда должны были. Потом пропустили гол после своего углового. Поздравляю Россию», – сказал Луческу.

.Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует