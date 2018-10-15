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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Луческу: «Игроки России пробежали на семь километров больше нас. Они заслужили победу»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против России (0:2).

    «Играли две абсолютно разные команды, два разных видения футбола. Россия действует длинными передачами, ждет своего шанса, быстро атакует. Их система заключается в этом.

    Они пробежали на семь километров больше, чем мы. И заслужили победу. Как я и раньше говорил, у нас молодая команда, которая создана только в марте. Россия же два года играет вместе, они подготовились к чемпионату мира. Их игроки проводят в своих клубах по 90 минут постоянно – в отличие от наших.

    Если мы смотрим на владение, то у нас 60 процентов против 40 у России. Но мы не забили свои шансы, когда должны были. Потом пропустили гол после своего углового. Поздравляю Россию», – сказал Луческу.

    .Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.10.2018 01:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 04:14

      В своем репертуаре луческу:отмазки одна смешнее другой.Еще бы сказал,что звёзды не сошлись.Вот такое недоразумение гробило российских игроков в Зените.Семаку респект

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 октября 2018, 01:39

      да мудаки опять бабло мимо пролетело-не ставьте ставки на сборную это минус

      -1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 15 октября 2018, 01:23

      ))

      -1
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