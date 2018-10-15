Черчесов: «Мы возглавляем таблицу. Смотрится красиво»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

– Теперь мы возглавляем таблицу. Смотрится все красиво. Если Швеция на выезде в Турции не сможет победить, то мы автоматически побеждаем в подгруппе, чего мы и хотим.

Понимали, что у Турции был последний шанс зацепиться, но мы решали свои задачи.

– Показалось, что интенсивности команде не всегда хватало. Согласны?

– Нет. Всего было достаточно. Со шведами получилась очень энергозатратная игра, они действовали очень компактно. К сожалению, не выиграли. В этом матче играли на третий день, замен всего две. И я доволен, как команда выиграла. Оставьте свой телефон, мы все цифры отправим вам, как получим их. В этом плане качественная игра была.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует