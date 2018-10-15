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    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Мы возглавляем таблицу. Смотрится красиво»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

    – Теперь мы возглавляем таблицу. Смотрится все красиво. Если Швеция на выезде в Турции не сможет победить, то мы автоматически побеждаем в подгруппе, чего мы и хотим.

    Понимали, что у Турции был последний шанс зацепиться, но мы решали свои задачи.

    – Показалось, что интенсивности команде не всегда хватало. Согласны?

    – Нет. Всего было достаточно. Со шведами получилась очень энергозатратная игра, они действовали очень компактно. К сожалению, не выиграли. В этом матче играли на третий день, замен всего две. И я доволен, как команда выиграла. Оставьте свой телефон, мы все цифры отправим вам, как получим их. В этом плане качественная игра была.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.10.2018 00:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:47

      Саламыч мужик. И мужиков собрал в сборной

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 15 октября 2018, 10:14

      Чтобы не было возможности у критиканов - желательно шведам не проигрывать

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:58

      Шведы пока еще не потеряли шансы.

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 октября 2018, 09:49

      Красиво, но все будет зависеть от 2 оставшийся игр шведов

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 октября 2018, 09:44

      Очень красиво. Особенно что команд всего три

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 октября 2018, 09:38

      радуют

      1
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 15 октября 2018, 07:00

      Теперь надо обыграть шведов.

      2
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      Рейтинг: +8712

      Степашкин Вова > mamba9090909 15 октября 2018, 07:06

      или не проиграть

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 октября 2018, 06:59

      Красавцы

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 15 октября 2018, 06:51

      Давно мы уже никакие таблицы не возглавляли...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 октября 2018, 06:34

      Красиво может смотреться женщина в 17 лет. Смотрится ПРАВИЛЬНО!!! Так должно быть. Везде и всегда.
      Удачи Вам , Саламович вместе с командой в игре с Австрией.

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