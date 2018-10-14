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    Какой вы футболист?

    Луческу: «Дзюба – экстраординарный игрок. Он заслужил аплодисменты»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против России (2:0).

    «Мы играли не так, как должны были. Зато Россия действовала очень агрессивно. У соперников было больше желания, чем у нас. Мы должны были действовать лучше.

    У России есть экстраординарный игрок – Дзюба. Очень понравилось, как он владел мячом, постоянно искал свободные зоны и беспокоил наших защитников. Он заслужил аплодисменты.

    Что ж, кто выигрывает, тот всегда прав. Мы будем продолжать работу», – сказал Луческу.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 23:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 октября 2018, 19:16

      Шлюба - знак проклятия. Выйти на ЧЕ/ЧМ с ним можно, но там надо его прятать от Господа Бога ибо с Иудой не будет победы

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:31

      Продолжайте работать Мирча и отберите очки у шведов.

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 15 октября 2018, 08:11

      Зенит похоронил. Теперь Турция!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 октября 2018, 00:05

      Надо ж что то плести...Не о своей же нулевой работе.

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 14 октября 2018, 23:18

      Ребята, умейте просерать)))

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