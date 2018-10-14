Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против России (2:0).

«Мы играли не так, как должны были. Зато Россия действовала очень агрессивно. У соперников было больше желания, чем у нас. Мы должны были действовать лучше.

У России есть экстраординарный игрок – Дзюба. Очень понравилось, как он владел мячом, постоянно искал свободные зоны и беспокоил наших защитников. Он заслужил аплодисменты.

Что ж, кто выигрывает, тот всегда прав. Мы будем продолжать работу», – сказал Луческу.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует