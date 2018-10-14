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    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Черышев – палочка-выручалочка наша»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

    «Внутри радость, потому что был очень тяжелый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой. Очень тяжелое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь.

    Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек в одно касание.

    На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали, но и в первом, если бы лучше распоряжались, могли бы еще забить», – сказал Дзюба.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: Rusfootball.info

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    14.10.2018 22:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +255

      aleksander 15 октября 2018, 09:21

      Черышев красава!!! Норм голы клепает на этом стадике в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:15

      Мяч Черышева стал пожалуй решающим в определении победителя.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 октября 2018, 06:33

      Денис лучший на своей позиции!

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 15 октября 2018, 00:12

      Теперь можно с уверенностью сказать, что Россия это футбольная страна!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 23:24

      У парня прекрасно поставленный удар! Нашим мазилам бы так в школах ставили!

      3
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