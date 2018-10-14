Дзюба: «Черышев – палочка-выручалочка наша»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

«Внутри радость, потому что был очень тяжелый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой. Очень тяжелое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь.

Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек в одно касание.

На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали, но и в первом, если бы лучше распоряжались, могли бы еще забить», – сказал Дзюба.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует