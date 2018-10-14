Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

«Конечно, мы не думали, что Джикия в моменте с голом попадет в штангу, ведь определенные вещи мы наигрываем, что-то срабатывает, а что-то нет. У всегда есть разные варианты, теперь это сработало.

45 тысяч болельщиков на трибуне поддерживали нас всю игру, нужно отдать им должное. Поздравил всю команду, все выложились полностью, смотрелись здорово. Да, моментами отдавали инициативу, но это футбол», – сказал Черчесов.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует