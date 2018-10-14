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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов – после матча с Турцией: «Все выложились полностью, смотрелись здорово»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

    «Конечно, мы не думали, что Джикия в моменте с голом попадет в штангу, ведь определенные вещи мы наигрываем, что-то срабатывает, а что-то нет. У всегда есть разные варианты, теперь это сработало.

    45 тысяч болельщиков на трибуне поддерживали нас всю игру, нужно отдать им должное. Поздравил всю команду, все выложились полностью, смотрелись здорово. Да, моментами отдавали инициативу, но это футбол», – сказал Черчесов.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 21:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +292

      логист 14 октября 2018, 22:29

      ура в сборной играет уже два бразильца а лет через пять у нас их будет вся команда вот здорова)))))))))) будим гордится нашими футболистами )))) потом нашим детям рассказывать )))

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > логист 14 октября 2018, 22:57

      Заметь, эти бразильцы получили гражданство на абсолютно законных основаниях, без протекционизма со стороны клубов или РФС. Своё право играть за сборную они реально заслужили, выиграв конкуренцию в честной борьбе. Никакого негатива лично у меня такая натурализация игроков не вызывает. Это не кореец - шорттрекист, который решил стать русским, обидевшись на своих.

      2
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      Рейтинг: +11239

      knikos 14 октября 2018, 21:59

      Ну так , грамотно "отдать" инициативу , для игры на контратаках , когда ведёшь в счёте - это разве не тактика ? Чё-то не договаривает Тренер. Видать , знает , над чем ещё работать и работать ...
      Всё равно - спасибо за СБОРНУЮ !

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 октября 2018, 21:52

      Сборная России в Сочи победила сборную Турции в матче группового этапа Лиги наций в Лиге В.
      На встречу пришло 38.288 зрителей, которые очень хорошо поддержали нашу сборную.
      Поздравляем нашу сборную с большой и важной победой и с первым местом в группе Лиги наций.
      Лига наций. Лига B. Группа 2. Сборная России набрала 7 очков и красуется на первом месте.
      ***
      Положение в группе:
      ***
      1. Россия – 7 очков (3 матча)
      2. Турция – 3 очка (3 матча)
      3. Швеция – 1 очко (2 матча)
      Оставшиеся матчи:
      ***
      17 ноября - Турция – Швеция
      ***
      20 ноября - Швеция – Россия
      ***
      Сборной России для победы в группе достаточно сыграть вничью в заключительной игре со Швецией.
      Есть вариант, при котором россияне финишируют первыми, не выходя на поле.
      Это произойдёт в том случае, если шведы не сумеют обыграть Турцию в гостях.
      ***
      Первое место в лиге В в группе 2 - выводит команду в лигу А, в которой выступают сильнейшие европейские сборные.
      Кроме того, первое место даёт право участия в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если сборная не сумеет туда пробиться напрямую через отборочный турнир.
      Пожелаем нашей сборной 20 ноября только ПОБЕДЫ в игре со шведами!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert > amazonaws 15 октября 2018, 09:04

      Как всегда пунктуален. Но хотелось бы что бы на праздник "19 ноября" наша сборная была уже победителем в группе.

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