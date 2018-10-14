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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нойштедтер: «Мой гол? Бум-бум, даже сам ничего не понял»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал результат матча группвого этапа Лиги наций против Турции (2:0).

    «Рад, что удалось забить первый гол. Самое важное, что мы хорошо играли и выиграли, что реализовали все шансы, показав фанатам хорошую игру.

    Мой гол? Думал, что мяч как-то долетит до меня после штанги. Все быстро получилось, бум-бум, даже сам ничего не понял.

    Жест после забитого мяча? Поблагодарил всех родных за поддержку», – сказал Нойштедтер.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 21:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 08:52

      Выбрать позицию для разящей атаки дано не каждому. Именно это и произошло в данном эпизоде. Продолжай совершенствоваться Роман.

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 октября 2018, 22:06

      молодец

      2
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      Рейтинг: +11239

      knikos 14 октября 2018, 21:48

      Какой " бум-бум" ? Ну видно было , что сознательно выскочил из гущи игроков в абсолютно пустую зону прямо перед воротами , как только мяч попал к Джикии , ещё до удара последнего в штангу . Мож сейчас , на эмоциях про "бум-бум" заговорил , а действовал , как заправский форвард.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > knikos 14 октября 2018, 22:20

      Ну, он же ЦОП вообще-то, имеет некоторые навыки

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 14 октября 2018, 21:40

      С дебютном голом, гол в стиле Аршавина, так держать и в том же духе!!

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