Нойштедтер: «Мой гол? Бум-бум, даже сам ничего не понял»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал результат матча группвого этапа Лиги наций против Турции (2:0).

«Рад, что удалось забить первый гол. Самое важное, что мы хорошо играли и выиграли, что реализовали все шансы, показав фанатам хорошую игру.

Мой гол? Думал, что мяч как-то долетит до меня после штанги. Все быстро получилось, бум-бум, даже сам ничего не понял.

Жест после забитого мяча? Поблагодарил всех родных за поддержку», – сказал Нойштедтер.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует