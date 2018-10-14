Нойштедтер, Головин, Дзюба – в составе сборной России на матч с турками

Стал известен состав сборной России на матч Лиги В Лиги наций против сборной Турции.

Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Газинский, Кузяев, Ионов, Головин, Дзюба.

Турция: Болат, Азиз, Сeюнджю, Калдырым, Челик, Текдемир, Йокушлу, Озьякуп, Чалханоглу, Ундер, Тосун.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на сочинском «Фиште» в 19:00 по Москве.

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