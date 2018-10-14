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    Нойштедтер, Головин, Дзюба – в составе сборной России на матч с турками

    Стал известен состав сборной России на матч Лиги В Лиги наций против сборной Турции.

    Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Газинский, Кузяев, Ионов, Головин, Дзюба.

    Турция: Болат, Азиз, Сeюнджю, Калдырым, Челик, Текдемир, Йокушлу, Озьякуп, Чалханоглу, Ундер, Тосун.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на сочинском «Фиште» в 19:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер

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    14.10.2018 18:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1440

      balam 14 октября 2018, 20:53

      билядь.скотишов аж по 2 матчам кажут,а родненьких в записи по 1 му.кто имеет эту соску.хорош глумиться

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 октября 2018, 18:49

      Сборную ещё кто смотрит ?

      -1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 октября 2018, 18:46

      дзюба даешь хет-рик

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 октября 2018, 18:30

      Нормальный состав надо выигрывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 октября 2018, 18:24

      Головин еще не готов после травмы играть весь матч! Кузяев лучше бы выглядел! И стоило ли менять Рауша на Кудряшова?

      1
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      Рейтинг: +1724

      GermanVo 14 октября 2018, 18:09

      Что за протекция у Кудряшова. Каждый матч лажает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      balam > GermanVo 14 октября 2018, 20:55

      он перспективный.а Новосельцев дебил

      0
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