Игрок «Томи» – о долгах по зарплате: «Может быть и бойкот матча»

Нападающий «Томи» Илья Кухарчук заявил, что футболисты томского клуба могут бойкотировать один из матчей ФНЛ. Ранее игроки сорвали начало игры с «Сочи» (1:0).

«Не хотелось бы доводить до этого, но в будущем может быть всякое, в том числе и бойкот. Огласке наши намерения сейчас придавать не хочется. Сегодня мы сделали акцию с футболками, у нас в запасе есть еще несколько трюков, которые мы можем выкинуть. Для начала посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В палату по разрешению споров РФС мы не обращались, но всe может быть. Не знаю, как себя вести, если ничего не изменится. Все футболисты понимают, что проблемы могут быть разные. Что касается профсоюза, то мы с ним не общались», – сказал Кухарчук.

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