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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нападающий «Томи»: «Какие-то выплаты есть. Тысяч по 50 платят, чтобы мы с голоду не умерли»

    Нападающий «Томи» Илья Кухарчук рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    «Какие-то выплаты есть, тысяч по 50 (рублей), чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного – покупаем бутсы через «Авито». Просто в интернет-магазине они стоят дешевле.

    Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.

    Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем», – сказал Кухарчук.

    Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2018 22:57
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +213

      nik_59 20 октября 2018, 18:29

      Нищета.

      0
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      Рейтинг: +17

      Абанамат 19 октября 2018, 20:05

      C чего вдруг игрок "Томи" должен получать больше среднего россиянина? Пусть радуется, что 50 платят, а то большие деньги до СИЗО доводят...

      2
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 14 октября 2018, 17:13

      Вы Медведеву и Путину скажите про то как на эти деньги живёте, а то они не знают какой МРОТ в стране.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:48

      Когда привыкаешь шиковать на большие деньги ,50тыс. кажутся мелочью.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 октября 2018, 15:32

      Жаааалко как мальчишек!!!На кабак и на погулять деньжат не дают.Бедняжечки!К хорошему ведь быстро привыкаешь....Таперича только анаком и соевая колбаска по выходным.Глядишь и проживут до следующей "подачки"...А бутсы...Да и фиг с ними.Великий Гарринча вообще босиком играя до чемпиона мира дошёл...

      2
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 14 октября 2018, 14:51

      зажрались, господа. зарплата 12 тысяч - и я еще почему-то живой

      5
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 09:45

      А люди в Волгограде и пол россии живут на 10-15 тыщ, я *****) это все потому что чинуш с Саратова, Соколова сказала что жить можно на, 3,500р)

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 октября 2018, 09:06

      Бедняжки, как вы живёте на такие копейки?
      И кстати в чём прикол - продать свои старые бутсы за 10 тысячи и купить новые за 3 ?

      5
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 октября 2018, 08:59

      В полторы смены и по субботам на заводе, тогда у меня иногда 50. Так могут и игры сливать начать. По вышке с такими заморочками делать нечего.

      4
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 14 октября 2018, 08:47

      мне б такие подачки

      3
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