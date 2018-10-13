Нападающий «Томи»: «Какие-то выплаты есть. Тысяч по 50 платят, чтобы мы с голоду не умерли»

Нападающий «Томи» Илья Кухарчук рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Какие-то выплаты есть, тысяч по 50 (рублей), чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного – покупаем бутсы через «Авито». Просто в интернет-магазине они стоят дешевле.

Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.

Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем», – сказал Кухарчук.

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