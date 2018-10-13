Лига наций. Словения проиграла Норвегии, Латвия и Казахстан сыграли вничью

Норвегия обыграла Словению в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Уле Сельнес.

За Словению в этом матче дебютировал 19-летний хавбек ЦСКА Яка Бийол, он появился на поле на 46-й минуте. Норвежцы с 6-ю очками занимают вторую строчку в таблице, словенцы без набранных очков идут последними.

Результаты других матчей:

Лига наций. Лига С. Группа 3. 3-й тур

Норвегия – Словения – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сельнес, 45+5.

Лига наций. Лига D. Группа 1. 3-й тур

Латвия – Казахстан – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 16; 1:1 – Карашаускас, 40.

Грузия – Андорра – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Казаишвили, 33; 2:0 – Казаишвили, 84; 3:0 – Канква, 90+3.

Удаление: нет – Виейра, 90+2.

Турнирная таблица Лиги наций