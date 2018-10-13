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    Лига наций. Словения проиграла Норвегии, Латвия и Казахстан сыграли вничью

    Норвегия обыграла Словению в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Уле Сельнес.

    За Словению в этом матче дебютировал 19-летний хавбек ЦСКА Яка Бийол, он появился на поле на 46-й минуте. Норвежцы с 6-ю очками занимают вторую строчку в таблице, словенцы без набранных очков идут последними.

    Результаты других матчей:

    Лига наций. Лига С. Группа 3. 3-й тур

    Норвегия – Словения – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сельнес, 45+5.

    Лига наций. Лига D. Группа 1. 3-й тур

    Латвия – Казахстан – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 16; 1:1 – Карашаускас, 40.

    Грузия – Андорра – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Казаишвили, 33; 2:0 – Казаишвили, 84; 3:0 – Канква, 90+3.

    Удаление: нет – Виейра, 90+2.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2018 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:15

      Словенцы потеряли все шансы.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 13 октября 2018, 22:01

      ЛИГА НАЦИЙ . Блевотина

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