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Расписание матчей
Латвия - Казахстан
Латвия - Казахстан: обзор матча 13 октября 2018
Латвия
13.10.2018, суббота, 19:00
, группа D1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Казахстан
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Лига наций, 5 тур
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