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    «Арсенал» – Анри: «Не можем дождаться, когда ты встретишься с «Ниццей» под руководством Виейра»

    «Арсенал» пожелал удачи бывшему нападающему команды Тьерри Анри удачи на тренерском поприще.

    Сегодня француз возглавил «Монако». Это его первая самостоятельная работа в качестве тренера.

    «Удачи, Тьерри! Это большая возможность с «Монако», близким твоему сердцу клубом. Мы будем болеть за тебя.

    P.S. Не может дождаться, когда ты встретишься в очном матче с Патриком Виейра и его «Ниццей», – говорится в сообщении лондонского клуба.

    Анри и Виейра в свое время вместе выступали за «Арсенал».

    Источник: ФК «Арсенал»

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    13.10.2018 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 13 октября 2018, 17:15

      Да, прикольная ситуация)) интересно посмотреть .. Еще интереснее было бы, если Монако с Анри играл с Арсеналом Венгера и вздрючил его..))

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 13 октября 2018, 16:51

      Вот какими должны быть НОВОСТИ О ДВУХ ФУТБОЛИСТАХ!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 октября 2018, 15:11

      Очень странное чувство, когда легенды детства — Лэмпард, Джеррард, Анри, да и наш Сергей Семак — возглавляют серьёзные клубы. Было большим удовольствием наблюдать за их игрой, надеюсь, как тренеры они тоже не подкачают.)

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