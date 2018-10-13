«Арсенал» – Анри: «Не можем дождаться, когда ты встретишься с «Ниццей» под руководством Виейра»

Да, прикольная ситуация)) интересно посмотреть .. Еще интереснее было бы, если Монако с Анри играл с Арсеналом Венгера и вздрючил его..))
«Арсенал» пожелал удачи бывшему нападающему команды Тьерри Анри удачи на тренерском поприще.
Сегодня француз возглавил «Монако». Это его первая самостоятельная работа в качестве тренера.
«Удачи, Тьерри! Это большая возможность с «Монако», близким твоему сердцу клубом. Мы будем болеть за тебя.
P.S. Не может дождаться, когда ты встретишься в очном матче с Патриком Виейра и его «Ниццей», – говорится в сообщении лондонского клуба.
Анри и Виейра в свое время вместе выступали за «Арсенал».
twit text
— Arsenal FC (@Arsenal) 13 октября 2018 г.