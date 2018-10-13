«Арсенал» – Анри: «Не можем дождаться, когда ты встретишься с «Ниццей» под руководством Виейра»

«Арсенал» пожелал удачи бывшему нападающему команды Тьерри Анри удачи на тренерском поприще.

Сегодня француз возглавил «Монако». Это его первая самостоятельная работа в качестве тренера.

«Удачи, Тьерри! Это большая возможность с «Монако», близким твоему сердцу клубом. Мы будем болеть за тебя.

P.S. Не может дождаться, когда ты встретишься в очном матче с Патриком Виейра и его «Ниццей», – говорится в сообщении лондонского клуба.

Анри и Виейра в свое время вместе выступали за «Арсенал».