Кузяев: «Мы отдали много сил в матче со Швецией, но к Турции подойдем во всеоружии»

Далер, хороший удар был в прошлом матче, так держать !
Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги матча со Швецией в Лиге наций (0:0) и поделился ожиданиями от игры с Турцией.
– Вчера вы вышли на замену в непростое время и не на самую привычную позицию, поделитесь впечатлениями от матча.
– На этой позиции я много играл в прошлом сезоне, поэтому она для меня не совсем необычная. Старался помочь команде, как просил Станислав Саламович. Пытался больше смещаться в центр, помогать центральным полузащитникам.
– Насколько много сил команда оставила в матче со Швецией? Сегодня не тренировались Дзюба и Гилерме.
– Конечно, матч был тяжелым. Швеция – очень организованная, дисциплинированная команда. На поле мы оставили много сил, но к Турции подойдем во всеоружии.
– Какие ощущения от открытой тренировки?
– Ощущения положительные, очень приятно, что болельщики проявляют такое внимание к нашей команде, они заряжают нас позитивом
Встреча Россия – Турция состоится 14-го октября в Сочи. Вчера, 12-го октября, пресс-служба российской сборной сообщила о прилете команды в город проведения матча.