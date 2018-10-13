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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кузяев: «Мы отдали много сил в матче со Швецией, но к Турции подойдем во всеоружии»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги матча со Швецией в Лиге наций (0:0) и поделился ожиданиями от игры с Турцией.

    – Вчера вы вышли на замену в непростое время и не на самую привычную позицию, поделитесь впечатлениями от матча.

    – На этой позиции я много играл в прошлом сезоне, поэтому она для меня не совсем необычная. Старался помочь команде, как просил Станислав Саламович. Пытался больше смещаться в центр, помогать центральным полузащитникам.

    – Насколько много сил команда оставила в матче со Швецией? Сегодня не тренировались Дзюба и Гилерме.

    – Конечно, матч был тяжелым. Швеция – очень организованная, дисциплинированная команда. На поле мы оставили много сил, но к Турции подойдем во всеоружии.

    – Какие ощущения от открытой тренировки?

    – Ощущения положительные, очень приятно, что болельщики проявляют такое внимание к нашей команде, они заряжают нас позитивом

    Встреча Россия – Турция состоится 14-го октября в Сочи. Вчера, 12-го октября, пресс-служба российской сборной сообщила о прилете команды в город проведения матча.

    Источник: РФС

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    13.10.2018 00:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 октября 2018, 06:18

      Далер, хороший удар был в прошлом матче, так держать !

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