Кузяев: «Мы отдали много сил в матче со Швецией, но к Турции подойдем во всеоружии»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги матча со Швецией в Лиге наций (0:0) и поделился ожиданиями от игры с Турцией.

– Вчера вы вышли на замену в непростое время и не на самую привычную позицию, поделитесь впечатлениями от матча.

– На этой позиции я много играл в прошлом сезоне, поэтому она для меня не совсем необычная. Старался помочь команде, как просил Станислав Саламович. Пытался больше смещаться в центр, помогать центральным полузащитникам.

– Насколько много сил команда оставила в матче со Швецией? Сегодня не тренировались Дзюба и Гилерме.

– Конечно, матч был тяжелым. Швеция – очень организованная, дисциплинированная команда. На поле мы оставили много сил, но к Турции подойдем во всеоружии.

– Какие ощущения от открытой тренировки?

– Ощущения положительные, очень приятно, что болельщики проявляют такое внимание к нашей команде, они заряжают нас позитивом

Встреча Россия – Турция состоится 14-го октября в Сочи. Вчера, 12-го октября, пресс-служба российской сборной сообщила о прилете команды в город проведения матча.