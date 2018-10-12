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    Сборная России прилетела в Сочи

    Пресс-служба сборной России сообщила и прибытии команды в Сочи, где 14-го октября состоится встреча с турками в рамках 4-го тура Лиги наций.

    Вчера, 11-го октября, россияне сыграли вничью 0:0 с командой Швеции – третьим участников группы 2 лиги B.

    Хозяева чемпионата мира-2018 возглавляют группу с четырьмя очками, у Турции – три балла и второе место, шведы замыкают таблицу с одним пунктом.

    Матч в Сочи состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    12.10.2018 21:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:59

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 23:03

      Почему Чалов не играет за эту сборную России?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > BlackMurder 12 октября 2018, 23:10

      Потому что играет за другую, которой очень нужны очки.

      1
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      Рейтинг: +57

      Батарея Не Нагрелась 12 октября 2018, 23:02

      Ребята, давайте подарите болельшикам праздник фиерией голов!!! Вспомним ЧМ-18!

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      Рейтинг: +95

      саня ле 12 октября 2018, 22:57

      оба матча надо было играть в одном городе. а не поближе к сопернику.пусть они перелётами парятся

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 22:10

      Устали от всех этих перелетов.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 22:09

      Заголовок - провокационный. Если заменить всего одну букву, получится "пролетела". Как-то не к добру.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 12 октября 2018, 21:56

      Ну что называется будем посмотреть на стадионе! На красивом стадионе с видом на морээээ)

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