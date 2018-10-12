Сборная России прилетела в Сочи

Пресс-служба сборной России сообщила и прибытии команды в Сочи, где 14-го октября состоится встреча с турками в рамках 4-го тура Лиги наций.

Вчера, 11-го октября, россияне сыграли вничью 0:0 с командой Швеции – третьим участников группы 2 лиги B.

Хозяева чемпионата мира-2018 возглавляют группу с четырьмя очками, у Турции – три балла и второе место, шведы замыкают таблицу с одним пунктом.

Матч в Сочи состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.