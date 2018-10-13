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    Какой вы футболист?

    Бушманов – перед матчем за выход на Евро-2019: «Все в наших руках»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о шансах на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2019.

    Вчера, 12-го октября, россияне обыграли македонцев со счетом 5:1.

    «У нас всегда принимают участие сильнейшие игроки. Чалов, Ахметов – сегодня этот состав был оптимален.

    Максименко сыграл уверено, были опасные моменты, даже перед голом, но он выручил. Обидно, что пропустил, но все хорошо.

    Шансы на выход полностью в наших руках», – сказал специалист.

    Команда Бушманова сравнялась по очкам с австрийцами. Они в отборочной группе занимают третье место из-за худшей результативности, россияне – вторые.

    В последнем матче отбора команды встретятся в Австрии. Игра состоится 16-го октября.

    Источник: Sport24

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    13.10.2018 00:19
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    Комментарии167
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2018, 09:39

      Готов ответить..за "поджог палатки"))

      такая жизнь..кусая заусенцы,всегда в пустой костёр
      ты норовишь подбрасывать поленца,и рядом прыгая,выкидывать коленца..

      pardonne-moi...Ну,всё.За наш redoute.!)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 23:42

      Всё в головах и ногах молодёжи, а мы ещё и руками могём по клаве стучать, созывая на закрытое совещание...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 08:59

      Приветствую, Олег! Добрый день соратники!..

      Молодёжь, мнения, шансы, борьба и перспективы...
      Ну, мы тоже что-нибудь добавим в ченжер событий понедельника!..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 15 октября 2018, 09:22

      Баварцы огорчили Меркель... (а она ждала, надеялась и верила..)
      Саудиты грозят пиндосам... (слышен грохот стальных причиндалов...)
      Китай достроил мост через Амур с Россией (наши, как обычно отстают и лымарят...)
      Украина намерена определить морскую границу с Россией (представляю их в лодке с карандашом и циркулем...)
      На въезде в Екатеринбург столкнулись автобус и семь легковушек (все кто хотели поменять летнюю резину на зимнюю в понедельник...)
      Налетай, развивай, продолжай!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 09:33

      Я так мельком на новостной ленте Яндекса глянул. У помянули Жирика, якобы проговорился про С-700. У нас только испытываются и готовятся серийному производству С-500. Полковника ФСБ из администрации президента, занимал там блатной пост, обвиняют в мошенничестве.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 09:40

      Есстессстттввенноо, - в выходные застой и тишина, а в понедельник начинает свербить в зад...це медиаресурсов!..)) Движуха пошла, а к вечеру посыпятся опровержения, комментарии и мнения экспертов... Маховик запудривания запущен!..)) Не поддадимся!..))

      Что-то Андрик не вышел на утренний променад?!..
      Да и Макс из загула не вышел, хотя, территорию пометил...
      Выхода Шинника можем и не дождаться... Ждёмссс...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 09:43

      Привет, Андрей. Видно наши коллеги на работу спешили и только отметились лайками. Не было времени на посты и общение. Новостная лента будет всегда пестрить, особенно происшествиями. тут затишья ждать не приходится.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 13:30

      Олег, приветствую! у меня почему то с утра сайт не загружался, как у тебя вчера СС. утром особо некогда было разбираться. сейчас тоже не сразу загрузился, минут десять мозг парил. туды - сюды мне уже ехать надо , думаю минут через сорок подскочить на часик другой

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 15 октября 2018, 14:53

      Да понятны проблемы..
      Макс рубит Стасика,Толя на подхвате всех трёх голов..
      Долго не будет известий...
      ВО!Слышь!
      Ба-Байт,бббБайт!))
      это они...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > 15 октября 2018, 15:47

      Привет, Андрик!..
      Сегодня сайт тоже тупил, а потому я плюнул и уехал по делам...
      Идея - так себе... Просто накидал для затравки, на тот случай, если кому-нибудь что-нибудь не приснится для утреннего вступительного слова!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 15 октября 2018, 16:43

      Et tu, Brute?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 15 октября 2018, 16:53

      (с) "И ты, жестокий (грубый, животный, бесчувственный...)?.."
      К чему?.. Или перевод - не алё?.. Лучше по-русски...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 15 октября 2018, 17:05

      И ты,Брут..?

      Плевал на весь сенат..
      Но ты..



      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:37

      Привет вольным стрелкам ! )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:41

      Андреас (Ст.), Доронин пошёл, али нет ? ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 18:42

      Привет!..
      Наконец-то на 6-ом круге и с подветренной стороны зашёл!..
      Тишина... Матчи не скоро, да и из них всего парочка путных!..))
      Где обретался?!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 18:43

      после обеда тик и не смог зайти.
      вот только сейчас пролез, и то то не сразу!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:43

      Андреас, отдыхал я от виртуальной реальности ... ))
      Бывают периоды по Макаревичу ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 18:44

      привет южный брат!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:45

      У меня ж график бодрствования 4-(21-22 ). На работе инет конечно есть, но ритм такой, что особо некогда ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 18:45

      Макс, - не так шустро!.. Я сейчас дочитываю 17-ую книгу Ли Чайлда, потом, пожалуй, осилю давноожидаемого Бена Кейна в 3-х томнике, а уж потом доберусь и до Дорониной... Обязательно отпишусь о прочтении!..:))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 18:45

      Дарова Кубань ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 15 октября 2018, 18:47

      осень....озноб...)- =+
      ...чёрт ногу((% 4
      видать обострениё \
      уходит... закат
      ЪЪЪ

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:47

      Филонишь ! ))
      Попробуй разобраться в электронных читалках, типа "балаболка" и подключить голосовй двигатель Ольга (Loquendo). Я только этим свои остатки зрения и спасаю ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 18:48

      Ну, раз залез, давай тогда залазай с ногами на стол!..:))
      В мире всё спокойно, у нас тоже, как обычно порожняк гоняют!..
      Страна задыхается в праведном гневе от поступков футболистов и заявления саратовского, теперь уже, экс-министра... Громоотвод работает!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 18:51

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Так только ты мог ответить!..))))))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 18:52

      Андреас (Мл.) не надо уходить в закат ! Полёт и выражение мыслей Лёхи непредсказуемы и витиеваты. У каждого свой шарм. Это же хорошо когда есть над чем репу почесать ))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 18:53

      Я не халтурщик, я консерватор!..
      Пусть у меня и электронная читалка, но я её ЛИСТАЮ, как книгу!.. Это важно... Аудиокниги - не моё...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 18:55

      То, что я описал работает на PC в виде софта и читает голосом электронные тексты любых форматов (txt, doc, fb2, rtf и т д ) и не имеет ничего общего с аудиокнигами в формате mp3

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 18:56

      сегодня знакомый из москвы скинул мне ссылку по поводу падения ракеты.... у меня чуть мозг не вскипел не вскипе когда начал смотреть. потом пол дня думал об этом ... блин может и есть что то в этом..
      короче, на ютубе это под названием "космос закрывают" Андрей Тюняев (живущим стереотипами просьба не смотреть)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 18:58

      Смотрел. Бизнес и ничего личного

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 18:59

      (с) у каждого свой шарм

      Лёха лучший шарманщик Ленинградской области .... если чё ))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 19:00

      Мне даже пришлось сегодня к переводчику обратиться. - надо же было отвечать!..Ведь интуитивно чувствовал, что речь идёт о Бруте, но в поисковике выпали магазин и подборка прилагательных переводов... Как оказалось, - не угадал... Не мудрено...

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      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:01

      Скорее, лучший на этом сайте автор срывающих крышу ребусов ))))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:02

      (с) смотрел. бизнес и ничего личного

      а я даже не могу пока определения всему этому дать.
      я смотрю, и изначально просто беру к сведения .
      а потом через время информация добовляеться и это уже как то преобразуется

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:03

      15 мин и я вернусь

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:15

      Да разве только в ракетостроении так ? Везде в наукоёмких отраслях так ! В интересах бизнеса выжимаются последние соки из старого Советского задела.Новое никто не разрабатывает, ибо большинство профильных НИИ и КБ уничтожены. Преемственность поколений в рядах обычных мастерюг и инженеров давно утеряна, т.к. в смутные времена (1990-2005 ) большинство дабы не подохнуть с голоду ушло торговать, шабаевать и воровать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:21

      (с) .. Громоотвод работает!..
      Всё верно, просто отвлекают плебс (электорат) от более насущных проблем (пенсионного возраста, обнищания населения, провала в демографии, сирии и т.д и т .п)

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:22

      — Повышение цен — старинная русская забава.
      — Но при Сталине цены падали...
      — Не до забав тогда было.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:22

      Специально отключился от всего, посмотрел, попробовал вникнуть...
      После просмотра глянул, что это за деятель, что пишет, где выступает и что возглавляет... Воздержусь от резких оценок... У него свой взгляд и своё мнение на фоне опускания ранее известных фактов и толкования необъяснённых событий... Своеобразный подход...
      Спасибо, Андрик, но меня не возбудило...
      Тем не менее, темы и ссылки продолжай кидать, я с удовольствием буду смотреть и читать всё, тобой рекомендованное!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:27

      (с) - но при сталине цены падали...

      отец народов похоже последнего слова ещё не казал - я так думаю

      7
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 15 октября 2018, 19:29

      Толяныч, сплоховал ты сегодня с Иудой и его 30-ю серебренниками. Нихера это не событие, а грандиозное преступление ! Единственное место, где пришлось согласиться со своим закадычным другом !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 19:31

      да и фиг на него Андрес! сейчас такие болтуны как грибы после осадков отовсюду лезут )) споры разносят )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:34

      Толик привет! давай уже материализуйся))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:34

      а, во услышал)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:37

      Андреас, да понятно, что под сурдинку очередной аварии, этот оратор свою тень на плетень наводит и преследует свои деструктивные интересы (к тому же не известно кто его хозяева). Но остается непреложным фактом, что в стране такие отрасли как электроника и станкостроение уничтожены ПОЛНОСТЬЮ !
      А когда в стране отсутствует производство средств производства - это КРАХ

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 15 октября 2018, 19:37

      я пока в чат не заходил, никак вы там аврамов с абрамами склоняли? )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 15 октября 2018, 19:38

      Надо было в скобочках приписать - праздник для Мировой закулисы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:38

      думаешь Макс на оборонке не вылизим ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 19:40

      К сожалению, в отличие от цен, падает уровень образования, уровень жизни, уровень социальной защищённости граждан и уровень медицинского обеспечения...

      Падение, снижение, уменьшение и ряд других терминов в пелене жизнеописания, почти всегда - плохо...

      Будут ли когда-нибудь главенствовать такие понятия, как - рост, увеличение, приумножение, накопление, добавление, расширение и т.д.?!.. Это намного приятней слышать и ощущать!..
      Только, друзья, прошу не иронизировать "ростом цен"...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 15 октября 2018, 19:40

      (с) я всегда где то рядом

      Толик, надеюсь ты тень отбрасываешь?)
      в противном случаи жутко становится)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 19:44

      Оборонка работает на старых Советских и ГДРовских станках, чипы на платах в большинстве китайские (в лучшем случае). Если властные долбоящеры не поймут, что надо поднимать немедленно всё, что потеряно со времён Союза, то через некоторое время участь Каддафи им может показаться очень даже ничего и увы не из-за внутренних проблем

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 15 октября 2018, 19:47

      Толя, как вы с Андриком глубоко копнули тему теней!..
      Наращивайте темп, а то ты скоро всем сделаешь ручкой, а до темы зазеркалья так и не доберётесь!..:)) Жутко интересно!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:48

      Толик пытается всячески соскочить с темы, чтобы отвести от себя подозрения ))))))))))))))))))))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:50

      Макс, пора валить в лес! ....хотя тоже так себе выход..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:50

      И ещё активизируется ночью, а хиляет на часовые пояса ))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 19:52

      (с) ....что бы отвести от себя подозрения

      теперь понятно почему он уходит до полуночи

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 19:53

      Прошу, Макс, не сгущай краски... И так многое хреново, а ты ещё подноготную обнажаешь... Давай-ка завулканизируй что-нибудь светлое, ясное, перспективное и обнадёживающее!..

      Во время путешествия по ЗК, в Костроме у художника купили картину на тему "познеосенней русской незамёрзшей реки с лодкой и закатом"...
      Каждое утро теперь начинаю со взора на эту благодать земную!..

      6
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      Project Бабангида > shlomo 15 октября 2018, 19:55

      (с) умничать и говорить умности.. немного разные вещи

      таки зацепил за живое)

      6
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:56

      Почём ныне вышло хождение народа в искусство ?

      6
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 19:57

      Размер холста ? Какие виды ? ))

      6
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 15 октября 2018, 20:01

      Походу самый результативный мой коммент за последние полгода ))))))
      https://bombardir.ru/news/559986-Shantazhist-hochet-3-tysyachi-za-intimnoe-video-s-Mamaevoy#24964831

      Народ к разврату готов )))

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 20:03

      (с) каждое утро начинаю с обзора на эту благодать

      если бы шинник там ещё свою отметку оставил, можно бы было бы в лувр сдавать )

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:03

      Называется "Вечер", холст маслом 30 на 40, описание я чуть выше отобразил... Относительно недорого для неизвестного художника... Просто захотелось себя под старость порадовать и человека поддержать... Разговорились - картину ваяет слоями, а потому с подготовкой, просыханием, работой и рамкой, чистым на картину выходит под 40-50 часов... Труд... Руками... Это не ладонью вперёд на баррикады указывать...

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:05

      После Лёхи только на Сотбис и не ниже ! ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:08

      Не-не-не... Отметка и дополнение от Алексея будут означать прорубленную лодку, надрубленные деревья, красную воду, зелёный снег и квадратное солнце!..
      Будет необычно, творчески-рублено, но я на неё тогда уже не взгляну...

      6
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:08

      Будет возможность, сбрось фотку на почту, заценю !

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 20:09

      (с) народ к разврату готов

      всколыхнул ты массы страждущих и жаждущих)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:11

      Сам не ожидал, что электорат так воодушевится и проникнется. Зашёл, болтанул, а оно эвоно что !!! ))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:13

      (с) ..Будет необычно, творчески-рублено, но я на неё тогда уже не взгляну...

      Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 20:13

      (с) ....и квадратное солнце...

      нехилая головаломочка для потомков) правда?

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 20:16

      к Олега походу тоже проблемы с заходом на саят. обычно в это время он уже ПТУшников строит

      5
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:16

      Хрен его знает было бы там солнце квадратным, но от палатки было бы никуда не отвертеться )))

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:17

      а хтя нет, он здесь ! воюет во всю)

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 15 октября 2018, 20:21

      Мы пытаемся уже существующую картину Андреаса (Ст.) модернизировать.
      А ещё мы обезжирить и прошпаклевать моГём, а потом эмалью в один тон !! ))))

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      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:24

      Некоторые "квадратные" работы называются искусством, на головоломки не претендуют, но ценником удивляют!..:))

      Олег вдохновляет, направляет и систематизирует!..
      Всё реже стали попадаться эпизоды непонимания и сопротивления!.. Утюжит с огоньком, как свежекупленный асфальтоукладчик!..

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      MaxRnD > shlomo 15 октября 2018, 20:24

      Нам тока дай в руки инструменты, мы такой хайтэк замутим, что потомки долго рыдать будут от умиления !! ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:29

      Вспомнилось и про эмаль...
      Фишка Ростова Великого - изделия с нанесением финифти, если я правильно формулирую... Зачётная, хлопотная, многоэтапная и тонкая работа... Разнотемпературное нанесение порошка, эмали и специальное остужение...
      Дорогая потеха!...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 20:30

      (с) ..утюжит с огоньком)

      тот кто по неопытности сопротивлялся , размазаны об стены! иные постепенно закапываются в землю - но живьём
      Рубик захватывает сайт)
      Олег мастерски как хирург работает

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:31

      Андреас, Олег мочит школоту, в интерпретации разбирающихся людей - "ЧИЖОПИТ" ! ))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:32

      Привет всем коллеги. Да, только вышел из инета, стал бриться, звонит дочь, что сегодня можно к 14:00 подъезжать. Смотрю ещё врем есть часок в интернете посидеть, а вот фигушки. Сайт пропал и не грузился, хорошо что к вечеру сделали, теперь жду отопления. ))) Авария, блин, каждый раз в одном и том же месте теплосети. Весь газон опять перерыли, нагнали техники. Хорошо, что погода тёплая.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:33

      Да, неее, Макс!...
      Там всё ровненько и рассудительно, он даже дыхание не сбивает!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:33

      Тоже тупил и у меня, а потом и вовсе пропал.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 15 октября 2018, 20:33

      до завтра Толик! перед сном на на личии тани себя проверь)

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      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:35

      Так оно и понятно - не ему же в солнечное прилетает ))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:35

      да Олег! не мог я тоже не мог зайти.

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      MaxRnD > shlomo 15 октября 2018, 20:36

      Толяныч, если сон будет эротический, то завтра ждём видеоотчёт )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:39

      (с) ..Авария, блин, каждый раз в одном и том же месте ..

      Олег, всяко-разно в октябре-то лучше, чем в феврале ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:40

      Глючил он с утра сегодня у всех. Ну вы и вырыли колодец, пока меня не было. Пока прошёлся лайкая сверху вниз уже и глаза устали. )))

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      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:41

      Эротика, - как много в этом слове!... А некоторым она не нужна...
      В ленте опять жёлтенький заголовок про скандинава, как он склонил... Какое интересное стандартное слово для таких случаев - "склонил"... Что в него входит?!.. А если дама отклонит?!..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:43

      Устали пальцы на тачпаде, а глаза, наверняка, возрадовались!!..))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 20:43

      Да у нас и зимой не раз бывало. Где я живу, они уже столько миллиардов зарыли каждый раз ремонтируя и укладывая асфальт на двух небольших участках дороги по двум улицам, что уже весь Краснодар можно было асфальтировать.

      5
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      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 20:44

      Да, палец ещё тыкает, а глаза быстрей устают... )))

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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:45

      (с) Эротика, - как много в этом слове!

      Для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:45

      Дамы - они такие дамы, млеют от негодяев всех мастей, как слоны от звуков флейты ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 15 октября 2018, 20:47

      А потом требуют пожизненное обеспечение

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:47

      Предлагаю дальше продолжить, как игру!.. Добавляем!!..))
      - слоны млеют от звуков флейты,
      - крысы тащатся от звуков дудочки (по мф),
      - ...

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:48

      (с) ну вы и колодец нарыли...

      это в поисках живительного источника

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:48

      Олег продолжил логический ряд
      (с) Да, палец ещё тыкает, а глаза быстрей устают... )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 20:49

      Кролики от раскосых глаз удава )))

      6
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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:49

      Да уж рыли как экскаватором, а не лопатой. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 20:51

      (с) -слоны от звуков флейты

      кожаная флейта вожделенный инструмент минетчицы )
      вот вам и камеди..)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 15 октября 2018, 20:52

      Опа!!! Долгожданная новостюха!.. Обнадёживающая!..(((
      "...По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер..."
      Наше правительство и без санкций пиндосов нас деклассирует...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:52

      (с ) Да уж рыли как экскаватором, а не лопатой. )))

      Олег, твои внезапные комменты очень удачно и неожиданно вплетаются в затронутую Андреасом (Ст.) тему про взаимоотношения полов и эротику))))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 20:54

      Конвейер красавиц пропускаю... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:54

      Ты, Андрик, провокационно сорвал крышку запретного бомболюка!..))
      А я думал, что кто-то чирканёт про кобру, раскачивающуюся от дудки...))) А тут сразу профессиональный инструментарий!..))
      Теперь понесёт!..))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:55

      (с) рыли как экскаватор

      лично я когда жёлуди добываю, всегда опасаюсь корни дуба повредить)

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 20:57

      Не знаю, как Олег справляется на ноуте без мышки, но моя мышь уже пищит, когда я ею тяну бегунок экрана сбоку и докручиваю колёсиком!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:57

      Андреас, ты сейчас покусился на потаённый смысл жизни болельщиков спартака

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 20:58

      не стал выхода кобры дожидаться)
      придушил прямо в мешке

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 20:58

      Корни дуба не беда. лет 30 назад меня экскаваторы задолбали. Где не роют, то мины, то бомбы времён ВОВ нароют. Пока минёры с Пушкина приеду, я блин всё это сторожу и охраняю...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:00

      Олег, посмотрел составы испанчиков и островных... Видно, решили повыяснять отношения без тени и упрёка!..))
      Как мыслишь исход?..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 21:01

      Не смей животинку тиранить ))
      А воспользоваться после обновления страницы сочетанием Ctrl-End ???
      (чтобы сразу опуститься вниз)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 21:02

      О, Макс, - ты почти богообразен!!!! Это сочетание - спасение!..

      У меня накопилось болларов под 20К...)) А ты заряжаешь на матчи или бросил?!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:04

      Олег, я так надеялся, что после слова блин будет нечто похожее на "всё это в гараж перетаскаю", а ты вот так вот всё !...... Не интересно же !

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:06

      Где-то мне попадалось выражение "задушить змея"!!.))) А тут ещё и в мешке...))
      И оно, точно, не из детской песочницы!!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 15 октября 2018, 21:06

      В этом сезоне не заладилось сразу же с первых дней ! А бонусы все просаживаю на макс коэффициентах )))) Дуркую !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:09

      (с) ...я блин это всё сторожу и охраняю

      вот нету в нас коммерческой жилки! можно было под видом петард оптом в магазин фейерверков толкнуть
      весё лы бы новогод получился )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 21:09

      Да я не вчитывался в ваш диалог, а только плюсовал и как говорится с корабля на балл. Поэтому не въехал в твой логический ряд. У меня лучше с доказухой, чем с логикой. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:10

      Ну для начала в гараж надо было перетаскать, а Олег сплоховал )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:13

      Там всё так проржавело, что того и гляди рванёт. Несколько случаев было мужики отказывались работать. Минёры меня подвозили на ГАЗ-66 к посту ГАИ, разговорились. Как они на такой работе, то до сё, опасно же. Я думал в кузове ящики, песок, а когда они брезент подняли, а все эти ржавые железяки просто лежат в кузове. Я им как стал пихать, я бы хрен сел к вам, а они смеются...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 21:13

      (с) Олег сплоховал

      видно две самоходки времён войны всё пространство гаража собой заняли)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 21:14

      Найду время вернусь наверх к разговору, чего это ты на гараж запал ?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:17

      блин Олег..! на мысль натолкнул! этож под видом того что мины в кузове , любоя товар через пост провезти можно))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:17

      А что касается пальца, то вожу им лучше любой мышки и быстрей, а с мышкой я замудохался ещё, когда комп был у дочери. Водишь ею и никак курсором не попадёшь. Как в том старом анекдоте :" Направляй, Клава, а то я пьяный."...

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:19

      Олег, находки надо было не караулить и сдавать сапёрам, а по-быстрому хомячить в гараж )) На рыбалку-то с чем ездить ?)))

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      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 21:19

      Макс, раскопай ты эти боеприпасы, уже бы "открытие арены" бал на реконструкции ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:20

      Они же вояки были с документами. Не помню была какая-то надпись на стекле, что это минёры и опасный груз. Ну по крайней мере по номерам видно было, что это военный автотранспорт. ГАИ они особо не боялись, у них своя была ВАИ тогда.

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      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:21

      Бери глубже - парк культуры и отдыха с озером по центру )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:23

      я дано хочу себе перебить чёрные номера )

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:24

      С таким-то грузом пусть ГАИ их боится !

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      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 21:25

      Макс, я думаю пострадало бы в любом случаи что то спартаковское )

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      MaxRnD > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:28

      Походу у нас ещё один единомышленник появился. Portero )))

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      MaxRnD > MaxRnD 15 октября 2018, 21:29

      Если есть что трепануть присоединяйся, добрый человек )))

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      insider_retro > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:30

      Чёрные номера на чёрной машине при чёрных колёсах и с чёрной мигалкой!...)) Чернотааа!!..))

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      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 21:30

      прикольный хлопец! частенько читаю его комменты

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      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 21:32

      (с) чреноватааа

      ++++)))
      ух как подметил)

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      insider_retro > MaxRnD 15 октября 2018, 21:32

      Нееее... Этот пользователь здорово чертит мысли, бывает, когда попадаю на него, - отмечаю!.. А он в отместку лепит по всей ветке... И остановить как-то не удобно...

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      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 21:33

      Такаж ботва, там всё здраво ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:33

      Да сейчас не проблема блатные номера, запасные и т.д. Я когда-то нарыл. На посту ГАИ задержали машину одного сельхоз института из области, везли левые ёли без документов. Моя земля, материал мне отписали. Выяснилось, что эта машина списана 4 года назад, а номера уничтожены. Потом ещё нарыл несколько машин с уничтоженными номерами. Наверху в ГАИ ими торговали, как и некоторыми изъятыми правами. Материал направил в следствие для возбуждения уголовного дела по незаконной вырубке елей и хищению. А по гаишникам инфу скинул по телефону в уголовный розыск Главка.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:36

      вообще Олег не проблема! у моих все номера 009 ,и какие нибудь три буквы)

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      Project Бабангида > insider_retro 15 октября 2018, 21:37

      я за испанцев хоть и не фанат мадридов и барселон)

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:39

      Толково, Олег!..
      Одним мановением руки и за экологию поборолся, и тему с номерыми придушил, и Главк инфой снабдил!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:41

      Где последнее время работал блатные номера были у всех этих бизнесменов, депутатов и их жён. Модными были 555; 777; 888, 999 и буквы .

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 21:43

      За ГАИ несколько раз брались, особенно МРЭО. В нашей среде их как и ОБХСС, а потом ОБЭП недолюбливали, белая кость, а не менты роющие землю в борьбе с преступностью.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:44

      лично я считаю 666 самый блатной
      чёрный! на чёрном авто))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:44

      Я тоже за амигос болеть буду.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 21:44

      Нет уж, на фиг такие номера... )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:46

      Олег, ваши сегодня с Белорусами играют. Поставил дневную пайку 450 на победу Молдавии с кф 7.4

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:47

      (с) нафиг такие номера

      адыгейцы душу и родину за 001 дьяволу продадут)
      почти не шутка, у них регион 01, а они понты любят...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 21:48

      Там сейчас играть некому как и у белорусов. Ветераны закончили и разрыв получился, смены им достойной нет.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:52

      Саня Гацкан играет, красавелло !

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 21:53

      Да, успели отскочить в основное время. И выиграли таки... )))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:53

      СКА каким-то чудом за 30 сек сровнялись со Спартаком... Овертайм...
      Забавненько!..
      Выиграли!.. Поздравляю!..

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 21:53

      Вот он один ещё из прежних ветеранов играет, физики хватает.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:55

      Олег, ссыль нужна на эту игру ?

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      MaxRnD > insider_retro 15 октября 2018, 22:00

      Хлопцы, ну я это ! Отвалился ! Всем добрых снов и спокойной ночи ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 22:04

      Я смотрю Испания- Англия по Матч ТВ, тут будет шикарная игра, уже есть гол, Стерлинг засадил.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 15 октября 2018, 22:05

      Добро , Макс до завтра ! Я базу подберу и ещё пройдусь по профилям.

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      Project Бабангида > MaxRnD 15 октября 2018, 22:11

      ок. Макс! мы ещё пока тут повыёживаемся

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 22:35

      стоит признать что эти что с альбиона гораздо лучше сегодня подготовлены. просто возят по площадке испанцев как нурмухамедов мак грегора

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 22:37

      Да, никто не ожидал такого первого тайма. В центре обороны у испанцев день открытых дверей сегодня.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 22:42

      англичане в эту дырень табуном бегут.... и просто затаптывают)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 октября 2018, 22:44

      моё сердце такого может не выдержать....пойду искать спасение во не..))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 15 октября 2018, 22:45

      до завтра братва! приятного вечера !

      Олег - ждём...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 22:45

      Стерлинг и Рэшфорд у них быстрые ребята. Удивляет, что испанцы играют медленно и позиционно в нападении. Нет скорости, проникающих передач, а возят тачку.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 октября 2018, 22:46

      Добро, отдыхай. Всё подготовлю.

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