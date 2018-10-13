Бушманов – перед матчем за выход на Евро-2019: «Все в наших руках»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о шансах на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2019.

Вчера, 12-го октября, россияне обыграли македонцев со счетом 5:1.

«У нас всегда принимают участие сильнейшие игроки. Чалов, Ахметов – сегодня этот состав был оптимален.

Максименко сыграл уверено, были опасные моменты, даже перед голом, но он выручил. Обидно, что пропустил, но все хорошо.

Шансы на выход полностью в наших руках», – сказал специалист.

Команда Бушманова сравнялась по очкам с австрийцами. Они в отборочной группе занимают третье место из-за худшей результативности, россияне – вторые.

В последнем матче отбора команды встретятся в Австрии. Игра состоится 16-го октября.