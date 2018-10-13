Бушманов – перед матчем за выход на Евро-2019: «Все в наших руках»

Готов ответить..за "поджог палатки"))
такая жизнь..кусая заусенцы,всегда в пустой костёр
ты норовишь подбрасывать поленца,и рядом прыгая,выкидывать коленца..
pardonne-moi...Ну,всё.За наш redoute.!)
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о шансах на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2019.
Вчера, 12-го октября, россияне обыграли македонцев со счетом 5:1.
«У нас всегда принимают участие сильнейшие игроки. Чалов, Ахметов – сегодня этот состав был оптимален.
Максименко сыграл уверено, были опасные моменты, даже перед голом, но он выручил. Обидно, что пропустил, но все хорошо.
Шансы на выход полностью в наших руках», – сказал специалист.
Команда Бушманова сравнялась по очкам с австрийцами. Они в отборочной группе занимают третье место из-за худшей результативности, россияне – вторые.
В последнем матче отбора команды встретятся в Австрии. Игра состоится 16-го октября.