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    Лига наций. Лукаку принес бельгийцам победу над Швейцарией, хорваты и англичане сыграли вничью при пустых трибунах

    Сборная Бельгии в матче 2-й группы Лиги Наций обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1. В составе хозяев дубль на счету Ромелу Лукаку, за гостей отличился Марио Гавранович.

    В параллельной встрече группы 4 хорваты и англичане сыграли со счетом 0:0.

    Матч в Риеке прошел при пустых трибунах в виду запрета УЕФА за нарушения хорватскими болельщиками правил поведения. В 2015 году они использовали фашистскую символику на домашних встречах.

    Лига наций. Лига А. Группа 2. 3-й тур

    Бельгия – Швейцария – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 58; 1:1 – Гавранович, 76; 2:1 – Лукаку, 84.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 3-й тур

    Хорватия – Англия (0:0)

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2018 23:39
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