Лига наций. Лукаку принес бельгийцам победу над Швейцарией, хорваты и англичане сыграли вничью при пустых трибунах

Сборная Бельгии в матче 2-й группы Лиги Наций обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1. В составе хозяев дубль на счету Ромелу Лукаку, за гостей отличился Марио Гавранович.

В параллельной встрече группы 4 хорваты и англичане сыграли со счетом 0:0.

Матч в Риеке прошел при пустых трибунах в виду запрета УЕФА за нарушения хорватскими болельщиками правил поведения. В 2015 году они использовали фашистскую символику на домашних встречах.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 3-й тур

Бельгия – Швейцария – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 58; 1:1 – Гавранович, 76; 2:1 – Лукаку, 84.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 3-й тур

Хорватия – Англия (0:0)

Турнирная таблица Лиги наций