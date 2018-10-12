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    Какой вы футболист?

    Денис Черышев: «Оборону Швеции было тяжелее вскрыть, чем в матче с Турцией»

    Нападающий сборной России Денис Черышев сравнил матчи Лиги наций с командами Турции и Швеции.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – Согласны с тем, что этот матч дался сложнее, чем игра с турками?

    – Согласен. Шведы играли более компактно. Их крайние полузащитники опускались глубже, чтобы помочь своим защитникам. Это сказалось на качестве игры, тяжелее было вскрыть оборону.

    – Кто опаснее – шведы или турки?

    – Это две разные команды. Шведы сильны, как коллектив, у турок более сильные футболисты индивидуально. Думаю, в Сочи нам будет трудно их обыграть, но наша сборная готова.

    – Как вам Калининград?

    – Очень понравился! Спасибо болельщикам, что пришли. Стадион просто потрясающий. Дай бог, «Балтика» выкарабкается из нынешней ситуации. Я слежу за ФНЛ, вы знаете, что мой папа работает в «Нижнем Новгороде». Я смотрел прошлый матч, который «Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду». Игорю Ледяхову желаю удачи, чтобы у него все получилось.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: Спорт-Экспресс

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    12.10.2018 08:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 16:33

      С турками будет возможно решающий матч.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 12 октября 2018, 10:56

      Головин всё портил постоянно затягивал атаки своим неумелым дриблингом Дзюба здыхает он же не железный а помощи вроде супернапа Заболотного ждать не приходится зато лысый орденонорец не вызвав Кокорина тем самым спровоцировал его на хулиганку но этот супер тренер матьего всегда прав

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 12 октября 2018, 11:10

      Согласен кроме высказывания об игре Головина, партнеры плохо
      открывались, а значит некому отдать передачу.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2018, 10:54

      Главное (сейчас) выиграть свою группу. В плей-офф таких сильных команд не будет, Дания разве что.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:28

      Было бы чем вскрывать! Дзюба без привычной свиты - ноль без палочки. Вышел Кузя и создали единственный голевой момент. Но лысому не понять, что не с арабским колхозом играет.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 12 октября 2018, 08:59

      Шведы сыграли лучше турок. В этом все дело. Но и турки сыграют в Сочи лучше, ем в прошлый раз. Так что будем посмотреть.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Вомбат 12 октября 2018, 09:29

      Смотря кого лыйсый выставит. Правильно говорил Сталин: кадры решают все!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vvv246 12 октября 2018, 11:22

      А кого он может выставить, он же никого не ищет из игроков.
      Черчесов в стратегии и тактике сборной ничего не решает, всё
      решает штаб, а он как английская королева, только щеки
      надувает, показывая свое величие.

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