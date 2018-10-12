Денис Черышев: «Оборону Швеции было тяжелее вскрыть, чем в матче с Турцией»

Нападающий сборной России Денис Черышев сравнил матчи Лиги наций с командами Турции и Швеции.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– Согласны с тем, что этот матч дался сложнее, чем игра с турками?

– Согласен. Шведы играли более компактно. Их крайние полузащитники опускались глубже, чтобы помочь своим защитникам. Это сказалось на качестве игры, тяжелее было вскрыть оборону.

– Кто опаснее – шведы или турки?

– Это две разные команды. Шведы сильны, как коллектив, у турок более сильные футболисты индивидуально. Думаю, в Сочи нам будет трудно их обыграть, но наша сборная готова.

– Как вам Калининград?

– Очень понравился! Спасибо болельщикам, что пришли. Стадион просто потрясающий. Дай бог, «Балтика» выкарабкается из нынешней ситуации. Я слежу за ФНЛ, вы знаете, что мой папа работает в «Нижнем Новгороде». Я смотрел прошлый матч, который «Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду». Игорю Ледяхову желаю удачи, чтобы у него все получилось.

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