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    Какой вы футболист?

    Рауш: «Что не получилось в матче со Швецией? Забить гол»

    Защитник сборной России Константин Рауш не считает, что команда потеряла два очка в матче Лиги наций против Швеции.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – Как оцениваете результат? Все ли смогли сделать на поле, или что-то не получилось?

    – Не получилось забить гол. Во втором тайме были очень хорошие моменты, играли в атаке неплохо. Но у нас в активе четыре очка и первое место в группе – это очень хорошо. В следующей игре все в наших руках.

    – Вы скорее потеряли два очка или приобрели одно?

    – Почему потеряли? Швеция – очень хорошо организованная команда, видно было, что соперник надежно играл в обороне, полузащита всегда помогала. Но во втором тайме все равно были хорошие моменты. Не хватило только гола.

    – Вас не смущает запутанная ситуация в группе, где шведы проигрывают дома туркам, которых вы обыграли на выезде?

    – Это футбол, так бывает. Это нормально.

    – Можно сказать, что результат по игре?

    – В первом тайме было тяжело, но во втором была хорошая игра. Мы не пропустили, заработали четыре очка – все нормально.

    – Сборная России выходила на матч фаворитом не только по игре, но и по группе. Говорил ли Черчесов, что не нужно бежать сломя голову, а спокойно заработать свои очки?

    – Нам хочется выигрывать в каждом матче. По игре было видно, что когда мы играли медленно, то атаки не получались опасными, а когда стали наращивать темп и играть в одно-два касания, сразу возникали моменты.

    – Что сказал тренер в перерыве?

    – Сказал, что все нормально и нужно терпеть. Он и во время матча говорил, что надо терпеть и моменты будут, так и было.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: РФС

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    12.10.2018 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 16:27

      Большой беды в этой ничьей нет.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2018, 10:56

      Дома надо было побеждать. Но ситуация пока под контролем.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 октября 2018, 09:53

      Радуйся, что не пропустили.

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