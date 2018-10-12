Рауш: «Что не получилось в матче со Швецией? Забить гол»

Защитник сборной России Константин Рауш не считает, что команда потеряла два очка в матче Лиги наций против Швеции.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– Как оцениваете результат? Все ли смогли сделать на поле, или что-то не получилось?

– Не получилось забить гол. Во втором тайме были очень хорошие моменты, играли в атаке неплохо. Но у нас в активе четыре очка и первое место в группе – это очень хорошо. В следующей игре все в наших руках.

– Вы скорее потеряли два очка или приобрели одно?

– Почему потеряли? Швеция – очень хорошо организованная команда, видно было, что соперник надежно играл в обороне, полузащита всегда помогала. Но во втором тайме все равно были хорошие моменты. Не хватило только гола.

– Вас не смущает запутанная ситуация в группе, где шведы проигрывают дома туркам, которых вы обыграли на выезде?

– Это футбол, так бывает. Это нормально.

– Можно сказать, что результат по игре?

– В первом тайме было тяжело, но во втором была хорошая игра. Мы не пропустили, заработали четыре очка – все нормально.

– Сборная России выходила на матч фаворитом не только по игре, но и по группе. Говорил ли Черчесов, что не нужно бежать сломя голову, а спокойно заработать свои очки?

– Нам хочется выигрывать в каждом матче. По игре было видно, что когда мы играли медленно, то атаки не получались опасными, а когда стали наращивать темп и играть в одно-два касания, сразу возникали моменты.

– Что сказал тренер в перерыве?

– Сказал, что все нормально и нужно терпеть. Он и во время матча говорил, что надо терпеть и моменты будут, так и было.

Что вы не заметили из игры сборной России