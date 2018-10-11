Президент «Оренбурга»: «Взяли бы Кокорина и Мамаева, но после всего случившегося»

Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов готов пригласить в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые в данный момент находятся в изоляторе временного содержания в Москве.

«Взять таких игроков, конечно, взяли бы, но после всего случившегося. Они, конечно, некрасиво поступили, мягко говоря.

Мнение у нас такое, что футболист должен быть примером в обществе, потому что это лицо клуба, лицо страны.

С одной стороны, ребят жалко, а с другой – их поведение требует правильного разбирательства», – заявил Гнездилов.

Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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