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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Оренбурга»: «Взяли бы Кокорина и Мамаева, но после всего случившегося»

    Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов готов пригласить в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые в данный момент находятся в изоляторе временного содержания в Москве.

    «Взять таких игроков, конечно, взяли бы, но после всего случившегося. Они, конечно, некрасиво поступили, мягко говоря.

    Мнение у нас такое, что футболист должен быть примером в обществе, потому что это лицо клуба, лицо страны.

    С одной стороны, ребят жалко, а с другой – их поведение требует правильного разбирательства», – заявил Гнездилов.

    Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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    Источник: «РИА Оренбуржье»

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    11.10.2018 11:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +636

      somn 11 октября 2018, 16:55

      А до случившегося тебе и не предлагали.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 октября 2018, 15:22

      Иванов №2

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 11:54

      "Совершили преступление(или,как минимум-правонарушение)".А некрасиво-это чесать яйца публично и сморкаться на асфальт и прохожих. Теперь лишенцам для продолжения футбольной карьеры остался один "Урал" с Григорием Ивановым...

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чё случилось-то? Что, твои игроки не пьют и не буянят? Просто их вовремя отмазывают. Вон, твой Афонин, с похмелья в башку нападающему ногой заехал и пен получили, проиграли. А еслиб он в пивной такое повторил? 7 лет чтоль?

      -5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > paracetamol 11 октября 2018, 11:56

      На поле можно,это нарушение футбольных правил.И в обеих ситуациях алкогольное опьянение не зарегистрировано официально.Даже у Мамая с Коко.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > Агасфер 11 октября 2018, 13:10

      Преклоняюсь перед твоей мудростью, великий Агасфер. Теперь я понял, где можно в морду дать, а где нельзя.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > paracetamol 11 октября 2018, 15:40

      Ты еще в пример приведи соревнования по каратэ или боксу. Чё они там друг друга не судят за побои?

      Что за бред ты несешь? Гоп-компашку оправдывают либо их охеревшее окружение, либо уголовники.

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