Червиченко: «Кавказские клубы смогли бы держать Кокорина и Мамаева в узде. Кто-то же должен воспитывать дебилов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о возможном продолжении карьеры нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«А что касается футбола, то я не вижу как эти поступки должны отразиться на футболе. Они оба играют, и, если руководителей клубов и тренерские штабы устраивает, что в их команде выступают алкаши, наркоманы, ну или что там будет доказано… точно неадекватные люди… это уже вопрос к тем, кто им платит зарплату и выпускает их на поле. В последних турах они свою работу выполняли неплохо.

«Урал» заявил о готовности подписать обоих? Помимо команды из Екатеринбурга у нас есть еще кавказские коллективы, которые смогли бы держать их в узде.

Они уже заявили, что не подпишут их? Просто не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать. Если в центральной части России не могут объяснить им, что такое уважение к людям, не исключаю, что на Кавказе с этим получше, и в эти пустые головы смогут вбить эти постулаты», – сказал Червиченко.

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