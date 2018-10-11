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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко: «Кавказские клубы смогли бы держать Кокорина и Мамаева в узде. Кто-то же должен воспитывать дебилов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о возможном продолжении карьеры нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «А что касается футбола, то я не вижу как эти поступки должны отразиться на футболе. Они оба играют, и, если руководителей клубов и тренерские штабы устраивает, что в их команде выступают алкаши, наркоманы, ну или что там будет доказано… точно неадекватные люди… это уже вопрос к тем, кто им платит зарплату и выпускает их на поле. В последних турах они свою работу выполняли неплохо.

    «Урал» заявил о готовности подписать обоих? Помимо команды из Екатеринбурга у нас есть еще кавказские коллективы, которые смогли бы держать их в узде.

    Они уже заявили, что не подпишут их? Просто не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать. Если в центральной части России не могут объяснить им, что такое уважение к людям, не исключаю, что на Кавказе с этим получше, и в эти пустые головы смогут вбить эти постулаты», – сказал Червиченко.

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    Источник: Rusfootball

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    11.10.2018 09:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +636

      somn 11 октября 2018, 16:54

      Вся эта вакханалия вокруг Мамаева и Кокорина показаласколько у нас дебилов! А ведь ещё не все высказались.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 14:48

      Этот жирный индюк так кавказские команды отпарафинил ?
      Я думал он просто дурак, а он дурааааааааааааааак!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2018, 11:49

      Кокорина любой клуб РПЛ пригласит к себе, но на меньшие деньги, а вот Мамаева
      может быть какой-нибудь клуб и пригласит. А вообще-то пора заканчивать обсуждать
      эту историю, по крайней мере, до ее выяснения обстоятельств и решения суда.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 октября 2018, 11:22

      Правильно... По клубам не ходи, на кухне сиди - баран вари

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 11 октября 2018, 10:54

      Максимум, куда их можно пристроить на Кавказе, так это на какой-нибудь кирпичный завод под открытым небом. Основой оклад - еда

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 октября 2018, 10:51

      В Ахмат на перевоспитание, без зарплаты,за еду..

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      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 10:42

      вместе с тобой

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 10:18

      Краснодар-не "центральная часть России",а самый что ни на есть Кавказ.И в данном случае они не "футболисты",а граждане,нарушившие общественный порядок действиями,подпадающими под определения статей уголовного кодекса. Лишать их профессии не надо,пусть после отсидки(или других санкций ,назначенных СПРАВЕДЛИВЫМ судом) идут хоть обратно в "Зенит" и "Краснодар","Баварию","Реал" или "Мордовию".А болельщики этих клубов вправе поддержать руководство в этом начинании,или выразить свой протест.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Агасфер 11 октября 2018, 10:29

      Краснодар Кавказ?))
      Я слышал, что Сочи Кубанью называют, но Краснодар даааа, там же в степи хребет Кавказский идёт..)))

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      Рейтинг: +2760

      за > AHTUNGBOL 11 октября 2018, 10:41

      Думаю, он имел в виду Краснодарский край. )))

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > AHTUNGBOL 11 октября 2018, 10:52

      Ты бы географию родной страны что ли поизучал, прежде чем вопросы задавать. Например, что такое Северный Кавказ, какие республики, края и области в него входят и пр.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Чермындыр 12 октября 2018, 08:25

      Да я в отличии от некоторых, живу там, про что пишу, так что лучше оффнись..

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 10:15

      По моему основной дебил здесь Червиченко. Такую пургу нести...!

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      Рейтинг: +2760

      за 11 октября 2018, 10:12

      ЧервИченко несет бред, впрочем, как обычно.
      А давайте их в Сирию отправим! Пусть там руками поработают.

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