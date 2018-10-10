Кокорин приехал в полицию. Мамаева поместят в изолятор на 48 часов

Понять и простить, Васильева и Сердюков, Путин и Медведев, всю страну нагнули , а Коку и Мамая за хулиганку под расстрел? Ельцину за развал страны почет и уважуха , а хулиганам по пятерке? Народ или быдло, в стране советов, ни чего личного, надеюсь на Тарасова в футболке с Окурком , всем покойной ночи.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин приехал в отделение полиции. Ранее сообщалось, что игрока могут объявить в федеральный розыск.
Ранее в полицию прибыл полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. После допроса его поместят в изолятор на 48 часов.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву