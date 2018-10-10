Кокорин приехал в полицию. Мамаева поместят в изолятор на 48 часов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин приехал в отделение полиции. Ранее сообщалось, что игрока могут объявить в федеральный розыск.

Ранее в полицию прибыл полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. После допроса его поместят в изолятор на 48 часов.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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