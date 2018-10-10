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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин приехал в полицию. Мамаева поместят в изолятор на 48 часов

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин приехал в отделение полиции. Ранее сообщалось, что игрока могут объявить в федеральный розыск.

    Ранее в полицию прибыл полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. После допроса его поместят в изолятор на 48 часов.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    10.10.2018 19:55
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +934

      Krics 11 октября 2018, 00:38

      Понять и простить, Васильева и Сердюков, Путин и Медведев, всю страну нагнули , а Коку и Мамая за хулиганку под расстрел? Ельцину за развал страны почет и уважуха , а хулиганам по пятерке? Народ или быдло, в стране советов, ни чего личного, надеюсь на Тарасова в футболке с Окурком , всем покойной ночи.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 октября 2018, 21:47

      Вот так: вчера Канары, а сегодня на нары...

      4
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      Рейтинг: +8

      leod45 10 октября 2018, 21:18

      Если делaете ставки -> portalbet.ru

      -1
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 21:05

      ст. 213 УК РФ
      1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:
      а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
      б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
      в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, -

      наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;
      Что, пулемет у Коки обнаружили?

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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 > paracetamol 10 октября 2018, 21:11

      вот пункт б ,ему и инкриминируют ,расовая ненависть

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > RealGirl61 11 октября 2018, 01:35

      а и б - использовал стул в кач. оружия.

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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 10 октября 2018, 20:55

      Да бабло всё решит. Россия всё-таки правовое государство. В конце максимум штраф заплатят и может максимум месяц дисквалификации получат, а потом опять играть будут.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 октября 2018, 20:53

      Жопу готовь,Мамай

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      Рейтинг: +67523

      portero > acer2003 10 октября 2018, 22:20

      за деньги камеру спокойную дадут, да и жрачку с водкой принесут если хорошо заплатит.

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      Рейтинг: +3136

      m40 10 октября 2018, 20:53

      А как же остальные трое? Почему о них инфо нет?

      Терпеть не могу эти программы типа ,,Пусть говорят,,. Но вот наткнулся сейчас, интересно всё же стало прояснить обстоятельства происшествия. Но как же мерзко это смотреть. По существу только: пострадавший, его телеведущая, адвокат второго пострадавшего, какой полицейский чиновник. Остальные в студии истерят и нагнетают. И до выяснения всех обстоятельств лучше воздержаться от поспешных выводов.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > m40 10 октября 2018, 21:01

      Нашёл где правду смотреть...

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > Старикан 10 октября 2018, 21:07

      Это точно!

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 октября 2018, 20:49

      Триллер развивается...то ли ещё будет!

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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein > Старикан 10 октября 2018, 20:56

      Да ничего не будет. Пошумят и когда всё успокоится, отпустят.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Russisch Schwein 10 октября 2018, 20:59

      Ой, я бы так не говорил! В предпоследней серии узнаем, чем всё закончится!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 20:47

      Граждане, тут нищий футболист попал в неприятности. Надо срочно скинуться ему на адвоката.
      Мамаев Павел Константинович
      Марка:МЕРСЕДЕС-БЕНЦ
      Модель:G63 АМG
      Год выпуска:2015
      Цвет:ЧЕРНЫЙ
      Мощность:544
      Машина: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 500
      Год машины: 2012
      Кто там помочь хочет? Реквизиты нужно?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 20:46

      Адвокат, когда будешь выставлять счет "мстителям", помни: Кокорин в трудах ацких заработал себе машины не для хайпа ради, а здоровья для.
      Марка: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ
      Модель: G63 АМG
      Год выпуска: 2013
      Марка: ЛАМБОРГИНИ
      Модель: АВЕНТАДОР
      Год выпуска: 2013
      Дата регистрационного документа: 2016
      Марка: ПОРШЕ
      Модель: 911 ТURВО S
      Год выпуска: 2016
      Цвет: ЧЕРНЫЙ
      Мощность: 580.7
      Марка: РОЛЛС РОЙС
      Модель: WRАIТН
      Год выпуска: 2016
      Цвет: ЧЕРНЫЙ
      Не возьми лишнего с мальчонки, адвокат! Будь человеком!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > +50/-50 11 октября 2018, 15:38

      Чё, зависть заела? А ты попробуй как Кока! Слабо?

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