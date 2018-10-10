Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прибыл на допрос в полицию.

Ранее ГУ МВД города Москвы сообщило, что Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск, если не прибудут в полицию до 18:00.

По информации Конова, Кокорин также должен успеть явиться в ГУ МВД до назначенного срока.

В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева