Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев прибыл на допрос в полицию

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прибыл на допрос в полицию.

    Ранее ГУ МВД города Москвы сообщило, что Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск, если не прибудут в полицию до 18:00.

    По информации Конова, Кокорин также должен успеть явиться в ГУ МВД до назначенного срока.

    В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 октября 2018, 19:38

      сейчас Коко пойдёт "паровозом"))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 19:02

      да дома он связь и свет выключил и в угол забился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 18:04

      Выберите наказание для Кокорина и Мамаева:
      4,26% (102)
      Понять и простить
      8,19% (196)
      Крупно оштрафовать
      9,23% (221)
      Запретить играть в футбол
      10,4% (249)
      Дать условный срок
      37,64% (901)
      Дать реальный срок до 2 лет
      30,28% (725)
      Дать реальный срок до 8 лет
      Как-то так идёт голосование на спортканале. Побеждают реальные сроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 10 октября 2018, 18:00

      Пускай они не *****. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Прим. "СЭ") вчера разговаривал, и он нас послал демократично *****. Я им сказал: "Вы что ***** устроили? Что вы ***** устроили, черти? И с Монте-Карло ***** устроили! Что вы, *****, что делаете *****? Кого *****, человек в отпуске находится. Кого *****, что они сейчас устроили? ***** черти! Как вам не стыдно! Гореть ***** вам всем в аду *****! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем *****! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все", — сказал отец Мамаева.
      Видать тот еще краснобай!:)) понятно почему сын весь в наколках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 16:58

      Интересно,в памперсе?...Уже ссыт от страха похоже...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 10 октября 2018, 16:55

      А Кокорина где потерял ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 10 октября 2018, 16:53

      Новости про то, как Зидан ушёл из Реала уже никто даже не замечает))) дом2 какой то начался про двух голубей)))

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      Pangolin > fan-man 10 октября 2018, 16:53

      Зидан далеко, эти близко :)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > fan-man 10 октября 2018, 16:57

      Ушёл и ушёл...Только пламенных поклонников "Реала" волнуют причины этого поступка,да и то-постфактум.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11