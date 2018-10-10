Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин не явился в полицию в указанный срок. В розыск футболиста пока не объявили

    По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин не явился полицию в установленный срок.

    Ранее ГУ МВД Москвы сообщило, что если Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не приедут в управление до 18:00, то они будут объявлены в федеральный розыск. Мамаев прибыл около часа назад.

    «Кокорин не пришел в полицию, но в розыск пока не объявлен. Это не быстрый процесс, и сейчас в главке займутся оформлением документов. Теоретически, у него есть еще какое-то время, пока следователи заняты Мамаевым», – сообщает Mash.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 10 октября 2018, 22:42

      Не устали еще все это обсуждать??? Или как бабки у телевизоров следят за сериалами, так и у нас "футбольные болельщики" ждут новых не футбольных новостей??? Посмотрите уже два дня только о Кокорине и Мамаеве все новости на всех сайтах и по TV. А футбольная новость о проигрыше ЦСКА в кубке России прошла практически незамеченной... Давайте вернемся в футбол, а о криминале пусть пишут на других сайтах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 октября 2018, 19:51


      Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не будет объявлен в федеральный розыск, игрок прибыл в полицию, сообщает телеграм-канал Mash.

      В то же время его друг и второй обвиняемый в хулиганстве, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, задержан и отправлен в СИЗО на 48 часов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 октября 2018, 19:39

      кокорин лег на дно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Тысяча Чертей 10 октября 2018, 19:38

      До завтра хочет успеть получить депутатский мандат. А следовательно - неприкосновенность )))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тысяча Чертей 10 октября 2018, 20:30

      У него денег не хватит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 10 октября 2018, 19:25

      Кокорин до сих пор не понял,во что он вляпался !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 октября 2018, 19:20

      Смешно следаки зовут на допрос)))Через СМИ)))).Почитали бы закон сами...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17911

      paracetamol > андрей андреев 10 октября 2018, 19:26

      Точно! А Кока телик выключил, радио какое. И плевать ему на все. Закон за ним, не сталинские времена!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > paracetamol 10 октября 2018, 20:30

      Насчёт "не Сталинские" вы погорячились))) Хотя не расстреливают(пока) и то хорошо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Taps 10 октября 2018, 19:18

      Сейчас под улюлюканье будут ловить всей страной.
      Трусливый подонок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 19:17

      Сидит в Питере, коньячком хранцузским похмеляется, и плевать ему на все! Кому надо, пусть повестку несут и в руки вручают. А показания местные будут снимать из СК. Или пусть из Морквабада кого командируют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 октября 2018, 19:16

      кровь очищает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 октября 2018, 19:08

      Это что получается у Мамаева есть яйца, а у Кокорина есть брат.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11