Кокорин не явился в полицию в указанный срок. В розыск футболиста пока не объявили

По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин не явился полицию в установленный срок.

Ранее ГУ МВД Москвы сообщило, что если Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не приедут в управление до 18:00, то они будут объявлены в федеральный розыск. Мамаев прибыл около часа назад.

«Кокорин не пришел в полицию, но в розыск пока не объявлен. Это не быстрый процесс, и сейчас в главке займутся оформлением документов. Теоретически, у него есть еще какое-то время, пока следователи заняты Мамаевым», – сообщает Mash.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева