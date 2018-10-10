Кокорин не явился в полицию в указанный срок. В розыск футболиста пока не объявили

Не устали еще все это обсуждать??? Или как бабки у телевизоров следят за сериалами, так и у нас "футбольные болельщики" ждут новых не футбольных новостей??? Посмотрите уже два дня только о Кокорине и Мамаеве все новости на всех сайтах и по TV. А футбольная новость о проигрыше ЦСКА в кубке России прошла практически незамеченной... Давайте вернемся в футбол, а о криминале пусть пишут на других сайтах.
По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин не явился полицию в установленный срок.
Ранее ГУ МВД Москвы сообщило, что если Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не приедут в управление до 18:00, то они будут объявлены в федеральный розыск. Мамаев прибыл около часа назад.
«Кокорин не пришел в полицию, но в розыск пока не объявлен. Это не быстрый процесс, и сейчас в главке займутся оформлением документов. Теоретически, у него есть еще какое-то время, пока следователи заняты Мамаевым», – сообщает Mash.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева