Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Антеро Энрике на посту спортивного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источники в клубе.

Согласно редакции, главный тренер парижан Томас Тухель в последнее время конфликтует с Энрике. В связи с этим правление клуба рассматривает вариант смены спортивного директора.

После 9-ти туров чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Лилль» на восемь очков.

Венгер покинул «Арсенал» в мае после 22-х лет работы. Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Bild писал о том, что 68-летний француз входит в список кандидатов на роль тренера «Баварии».