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    Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Антеро Энрике на посту спортивного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источники в клубе.

    Согласно редакции, главный тренер парижан Томас Тухель в последнее время конфликтует с Энрике. В связи с этим правление клуба рассматривает вариант смены спортивного директора.

    После 9-ти туров чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Лилль» на восемь очков.

    Венгер покинул «Арсенал» в мае после 22-х лет работы. Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Bild писал о том, что 68-летний француз входит в список кандидатов на роль тренера «Баварии».

    Источник: RMC Sport

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    09.10.2018 23:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 07:55

      Вариант с ПСЖ выглядит самым комфортным - никаких проблемных баварий, монако, или переездов в Китай. Тем более - это же любимое занятие Венгера, искать французскую молодёжь по дешёвке.

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