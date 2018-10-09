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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Психиатр Ковалев исключил, что Кокорин и Мамаев дрались под действием наркотиков

    Врач-психиатр Евгений Ковалeв проанализировал видео с участием драк Александра Кокорина и Павла Мамаева на предмет употребления психотропных веществ.

    Вчера, 8-го октября, поучаствовали в двух драках – с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в московской «Кофемании» (ВИДЕО), а также Виктором Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой (ВИДЕО).

    «По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев, но как правило, такое поведение провоцируется всe-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ.

    Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.

    Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье «Побои« — однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесeн здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьeзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.

    Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — всe-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано «вероятное состояние такого-то опьянения». Человек и после правонарушения может выпить. Но если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно ведут себя по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае всe зависит от количества выпитого», — цитирует врача «Чемпионат».

    Ранее версию о наркотиках также опроверг экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.

    По последней информации, «Зенит» и «Краснодар» собираются расторгнуть контракты с футболистами. Все подробности скандала – в материале «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    09.10.2018 22:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 10 октября 2018, 18:30

      Гематогенок переели...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 октября 2018, 16:24

      да кокса пережрали и зашлифовали это алкоголем !

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 16:00

      Наркота плюс тупые бошки. все в одном

      0
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      Рейтинг: +821

      jet andy 10 октября 2018, 14:04

      Плохой врач. Как раз кокаин делает человека очень активным и иногда агрессивным если много юзать и мешать с бухлом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 10 октября 2018, 08:21

      А может они просто идиоты? У меня всегда было такое подозрение.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 10 октября 2018, 02:07

      Чё полиция не задержала сразу кокориных и мамаева после заявлений? Чего ждут-то?
      Как тут кто-то уже писал "это вам не репосты с лайками, когда аж двери выбивают, тут всего лишь избиение людей толпой", полицейские еще недельку-месяц подумают.

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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 9 октября 2018, 23:55

      Да алкашка 100 процентов.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 октября 2018, 22:34

      сегодня прокапаются и все,а люди под веществами по разному себя ведут,(не утверждаю ,что они их принимали)

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