Психиатр Ковалев исключил, что Кокорин и Мамаев дрались под действием наркотиков

Врач-психиатр Евгений Ковалeв проанализировал видео с участием драк Александра Кокорина и Павла Мамаева на предмет употребления психотропных веществ.

Вчера, 8-го октября, поучаствовали в двух драках – с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в московской «Кофемании» (ВИДЕО), а также Виктором Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой (ВИДЕО).

«По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев, но как правило, такое поведение провоцируется всe-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ.

Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.



Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье «Побои« — однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесeн здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьeзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.



Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — всe-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано «вероятное состояние такого-то опьянения». Человек и после правонарушения может выпить. Но если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно ведут себя по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае всe зависит от количества выпитого», — цитирует врача «Чемпионат».

Ранее версию о наркотиках также опроверг экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.

По последней информации, «Зенит» и «Краснодар» собираются расторгнуть контракты с футболистами. Все подробности скандала – в материале «Бомбардира».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву