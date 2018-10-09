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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко: «После ЧМ-2018 полюбили футбол, а теперь все заново. Кокорин и Мамаев поставили крест на карьере»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    8-го октября футболисты поучаствовали в избиении как минимум трех человек.

    «Только после чемпионата мира [болельщики] полюбили футбол и футболистов, а теперь все заново.

    Конечно, то, что я увидел, – это ужасно. Футболисты – публичные люди, они должны себя вести чуть по-другому. Мы видим ролик, но не знаем, что было до этого. Я не защищаю футболистов. Конечно, так вести себя в любом случае нельзя. Надо наказывать.

    Наверное, в первую очередь виноват алкоголь. В наркотики я не верю, потому что все-таки это спортсмены, которые каждый день тренируются. Я никогда об этом не слышал, не видел такого.

    Скорее всего, будет дисквалификация. Возможно, пожизненная. Они поставили крест на своей карьере. Сейчас кричать на всю страну «тюрьма! отрубить голову!», наверное, неправильно. Нельзя сейчас это делать», – сказал Павлюченко на передаче «Прямой эфир».

    Ранее стало известно, что гражданская жена Кокорина в момент инцидента находилась в больнице с годовалым ребенком.

    Источник: Бомбардир

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    09.10.2018 21:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:09

      Придурки. всю страну на уши подняли.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 9 октября 2018, 22:16

      два дебила

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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 22:04

      Защищайте чинов, а сами их материте

      -2
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > Crazy78 9 октября 2018, 22:51

      Защитники пля обездоленных)))

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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 22:02

      Вот смотрю ублюдки, козлы.. А вас сколько таких сидит на сайте и гнобите. Сами таких половина., Честь имейте и совесть

      -1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Crazy78 10 октября 2018, 13:57

      100%, в любом случае нех .сейчас шашками махать, Павлюченко прав.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 октября 2018, 21:56

      Этих двух упырей в сборной на ЧМ не было, поэтому после турнира полюбили футбол не благодаря им. Да и вообще это быдлотство никак не относится к футболу как таковому

      7
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 9 октября 2018, 21:56

      Однозначно - по закону, -тюрьма.
      Ублюдков попытаются отмазать, наверняка. Но моральными уродами станут те, кто их отмажет!
      Это просто позор!!! Кто у нас играет в футбол??! За что и КТО платит бандитам и подонкам такие деньги?

      10
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      Рейтинг: +20935

      derrik2000 > GoLenaStop 9 октября 2018, 23:39

      Какая тюрьма?
      Максимум - штраф, а для Кокошки и Мамая вполне достижимо с помощью бабла и "кое-кого" - прекращение уголовного дела за примирением сторон.
      Вот увидите, ТАК и будет в конечном счёте.
      И хотя прекращение уголовного дела за примирением сторон не является реабилитирующим основанием, но Кокошке и Мамаю похрен веник на эти "реабилитирующие основания"!

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > derrik2000 10 октября 2018, 00:00

      дело вышло в публичное поле. "Кремль прокомментировал". Тут деньги перестают играть роль. Народ просит зрелищ. Так что, может, доведут до края посадки и дадут условно. Чтобы нервишки щекотнуть. Или даже посадят, но сразу отпустят, конечно. Помилуют или типа того.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 21:53

      Мы футбол любим не с 2018г. и у каждого свои даты и сроки...

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Рубик Докоян 9 октября 2018, 22:51

      Дело говоришь.....
      А у этих датых сопляков ,конечно ,будут сроки....)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 октября 2018, 22:56

      Привет, Лёша ! Я тоже полагаю, что из-за такого резонанса общественности, учитывая статус потерпевших и совокупность совершённого деяния. Дело имеет судебную перспективу и реальные сроки. Но могут и условный срок дать. Там трудней соскочить Кокорину будет.

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      Рейтинг: +20935

      derrik2000 > Рубик Докоян 9 октября 2018, 23:42

      По части 1 статьи 115 УК МАКСИМУМ - год исправительных работ или арест до 4-х месяцев.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 9 октября 2018, 23:55

      Там ст. 116 УК РФ "Побои", которую или переквалифицируют в ч2.ст 213 " Хулиганство" или добавят как и ст. 282 УК РФ по отношению к потерпевшему Паку. Я уже вчера не одному объяснял. Мне не надо рассказывать уголовный кодекс и санкции по тем или иным статьям. Я ещё свою квалификацию не растерял...

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Рубик Докоян 10 октября 2018, 05:46

      Привет,привет...
      Помнишь ,как в савецкое время было?
      Сперва выгоняли из КПСС ,а потом приговаривали....
      Так и здесь....сперва выгнать из футбола(лишить доходов - источника зла),а потом лишь на ноль умножить))))
      ps хотя в России всяко возможно ...
      ,, ......и повели меня на суд,а судьи яйцами трясут,червонцы,червонцы,червонцы.....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 октября 2018, 07:31

      Ещё бы. Сколько таких партсобраний провели на моём веку в институте и конторе, увольняя из конторы и исключая и КПСС. И не редко задним числом увольняли, якобы во время совершения преступления они уже у нас не работали. Тогда оправдательного приговора никто не ждал. Тараканы в головах во все времена в головах были и будут.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 октября 2018, 21:52

      Сдаётся мне, при всем уважении к Роману, если бы ему кто нибудь сломал нос и сотряс голову, то он бы его засудил так, что мало бы не показалось

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