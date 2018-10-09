Павлюченко: «После ЧМ-2018 полюбили футбол, а теперь все заново. Кокорин и Мамаев поставили крест на карьере»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8-го октября футболисты поучаствовали в избиении как минимум трех человек.

«Только после чемпионата мира [болельщики] полюбили футбол и футболистов, а теперь все заново.

Конечно, то, что я увидел, – это ужасно. Футболисты – публичные люди, они должны себя вести чуть по-другому. Мы видим ролик, но не знаем, что было до этого. Я не защищаю футболистов. Конечно, так вести себя в любом случае нельзя. Надо наказывать.

Наверное, в первую очередь виноват алкоголь. В наркотики я не верю, потому что все-таки это спортсмены, которые каждый день тренируются. Я никогда об этом не слышал, не видел такого.

Скорее всего, будет дисквалификация. Возможно, пожизненная. Они поставили крест на своей карьере. Сейчас кричать на всю страну «тюрьма! отрубить голову!», наверное, неправильно. Нельзя сейчас это делать», – сказал Павлюченко на передаче «Прямой эфир».

Ранее стало известно, что гражданская жена Кокорина в момент инцидента находилась в больнице с годовалым ребенком.