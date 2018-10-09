Жена Кокорина была в больнице с ребенком, когда игрок избивал людей

Издание StarHit опубликовало интервью Руслана Валитова, отца гражданской жены нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, вчера футболист вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк.

В интервью источнику мужчина сказал, что Дарья Валитова в день происшествия находилась с больнице с годовалым сыном, у которого накануне поднялась температура.

«Для меня это было шоком. В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек.

А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», – сказал Валитов.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву