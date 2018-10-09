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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Кокорина была в больнице с ребенком, когда игрок избивал людей

    Издание StarHit опубликовало интервью Руслана Валитова, отца гражданской жены нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Напомним, вчера футболист вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк.

    В интервью источнику мужчина сказал, что Дарья Валитова в день происшествия находилась с больнице с годовалым сыном, у которого накануне поднялась температура.

    «Для меня это было шоком. В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек.

    А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», – сказал Валитов.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: StarHit

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    09.10.2018 20:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:51

      А он оказался пьющим и бьющим.

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 октября 2018, 08:24

      Теперь и тестю наваляют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 10 октября 2018, 03:05

      Этот Руслан Валитов как будто на другой планете проживает. Шок, что Кокошка - алкаш, скандалист и дебошир - это ж надо! Да в его инстаграме есть фотки, в общем-то оскорбляющие дочку Валитова. Куда он смотрел? Он как отец не был против такого зятя ублюдочного? И ведь не скажешь, что ради денег футболиста готов был закрыть на всё глаза. Семья Валитовых довольно богатая.
      Совершенно непонятно. Отец, мля.

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 9 октября 2018, 23:47

      В семейном кодексе нет таких терминов, как гражданский муж или жена. Это сожители, любимые, любовники, но не муж и жена.
      К тому же год назад не вы ли писали, что они тайно поженились?
      Та же хрень с семьей Мамаевых: недавно же новости кидали, что они разводятся. Теперь же куча новостей, подает ли жена Мамаева на развод или нет.

      Полная хрень, а не спортивный сайт. Сами себе противоречите.

      2
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 9 октября 2018, 21:46

      УБЛЮДКОВ - В ТЮРЬМУ !!!

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 9 октября 2018, 21:45

      лучше бы он пил и курил ! чем отмороженный !

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      Рейтинг: +954

      Юрэс 9 октября 2018, 21:27

      Непьющий, но е.......ТЫЙ!

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 21:24

      Пока нет результатов экспертизы на алкоголь. утверждать что-либо беспочвенно. Будет официальное заключение, тогда и будем журить Кокошу с Мамаем.

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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ > ilichkadr 10 октября 2018, 05:02

      Алкоголь лишь отягчающее обстоятельство, не более того...

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 9 октября 2018, 20:39

      Осел!!! одним словом.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2018, 20:29

      какой идеальный папаша этот коко нет чтобы быть рядом с женой и больным ребёнком так он дурака с дураком куражился похоже ему и семья своя в тягость

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