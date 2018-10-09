Модель Боня: «Кокорин и Мамаев – неплохие парни. Особенно, когда трезвые»

Модель Виктория Боня поделилась мнением о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые ранее избили чиновников в московском кафе.

«Я лично знаю и Кокорина, и Мамаева. Они неплохие парни. Особенно, когда трезвые.

Когда пьяные – они совершенно другие», – сказала Боня в передаче «Прямой эфир».

По информации ряда СМИ, Боня встречалась с бразильским форвардом Веллитоном в период его выступлений за «Спартак» (2007-2014).

Полная картина скандала доступна на «Бомбардире».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву