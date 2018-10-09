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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Модель Боня: «Кокорин и Мамаев – неплохие парни. Особенно, когда трезвые»

    Модель Виктория Боня поделилась мнением о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые ранее избили чиновников в московском кафе.

    «Я лично знаю и Кокорина, и Мамаева. Они неплохие парни. Особенно, когда трезвые.

    Когда пьяные – они совершенно другие», – сказала Боня в передаче «Прямой эфир».

    По информации ряда СМИ, Боня встречалась с бразильским форвардом Веллитоном в период его выступлений за «Спартак» (2007-2014).

    Полная картина скандала доступна на «Бомбардире».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Бомбардир

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    09.10.2018 19:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:40

      Да это все понятно. Но как сделать что бы они всегда были трезвыми?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8093

      nik55 10 октября 2018, 13:43

      Боня--твои подруги оборзели

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 октября 2018, 11:49

      А "боня" - это что такое? Модель какого агрегата?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 октября 2018, 00:45

      К чему здесь мнение потрепаной проститутки???

      8
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 10 октября 2018, 00:27

      когда трезвые - в рот, когда пьяные - в очко?

      4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 октября 2018, 22:42

      Е-боню кококошу и мамаева в сибирь нахрен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 9 октября 2018, 21:30

      Вроде на умную смахивает, пока рот не открывает.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 21:29

      Все мужики хорошие, когда спят и холостяки, пока светло...

      5
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      Рейтинг: +388

      R015RK 9 октября 2018, 21:23

      Боня, ты кто? Здесь твоё мнение не важно.

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 9 октября 2018, 21:04

      авторитетное мнение конечно.....

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