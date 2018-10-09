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    Какой вы футболист?

    Коноплянка: «Считаю Шевченко легендой украинского и мирового футбола»

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что его высказывания в адрес главного тренера команды Андрея Шевченко неправильно интерпретировали СМИ.

    «Я слегка шокирован. Неприятно удивили представители одного из СМИ, которые изменили акцент в моих словах и, соответственно, исказили смысл. Возможно, на них повлияло то, что я сказал, что в детстве болел за «Ювентус» (улыбается)?

    Но хочу подчеркнуть, что, безусловно, считаю Шевченко легендой украинского и мирового футбола и очень уважаю его достижения как игрока. Отвечая на вопрос корреспондента УЕФА, я сказал, что не смотрю на Андрея Николаевича как на легенду именно во время тренировочного процесса и игр, потому что воспринимаю его именно как главного тренера. Как по мне, для рабочего процесса именно такое восприятие и будет уместным.

    Именно это я и имел в виду и, кажется, это очевидно, если не искажать контекст», – приводит слова Коноплянки «Команда №1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2018 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1328

      ruded 10 октября 2018, 13:45

      на легенду Милана может и тянет, но вот мирового - здесь слегка подмаслил..

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