Коноплянка: «Не привык к Шевченко как к игроку»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от работы под управлением главного тренера Андрея Шевченко, с которым он играл в одной команде.

– Этот цикл для вас – второй под руководством Шевченко. Насколько долго было привыкать к нему как к тренеру, а не партнеру по команде?

– Для меня это было нормально. Я не так много матчей сыграл с Андреем Николаевичем в одной команде. Хорошо помню поединок против Швеции на Евро-2012, когда он забил дважды, и мы победили. Было еще несколько матчей. Поэтому я не привык к нему как к игроку.

Для меня вполне нормально, что он сейчас тренер. К тому же он не один, у него есть много ассистентов, каждый из которых вносит немалый вклад в тренировочный процесс. Нынешние тренеры когда-то были очень хорошими игроками, они топ-специалисты, лучшие профессионалы. Могут объяснить и подсказать, как играть и правильно готовиться к любой игры.

– Вызывает ли у вас какие-то особые чувства тот факт, что ваш тренер, пожалуй, самая главная легенда в украинском футболе? Или он для вас сугубо тренер?

– Второй вариант. Я никогда его так не воспринимал. Возможно, потому, что в молодости я был фанатом «Ювентуса», может, именно поэтому (смеется)! Нет, это нормально для меня. При всем уважении к Андрею Николаевичу, когда его вижу, не могу сказать, что вижу легенду. Но это нормально в нашем кругу: мы видим друг друга каждый день, когда находимся в сборной, и, возможно, поэтому я спокойно отношусь к его достижениям в прошлом.