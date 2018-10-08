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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    El Correa: Эррера не будет продлевать контракт с «МЮ» и может вернуться в «Атлетик»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может покинуть клуб следующим летом, сообщает El Correo.

    По данным баскского издания, 29-летний полузащитник не собирается продлевать контракт, срок которого истекает в июне 2019 года.

    Футболист сборной Испании может продолжить карьеру в «Атлетике», за который выступал на протяжении трех лет до перехода в «Юнайтед» в июле 2014. Сообщается, что баскский клуб уже связался с футболистом и сообщил о своем интересе.

    В текущем сезоне Эррера принял участие в трех матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Ресурс Transfermarkt оценивает его 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:41

      Пожалуй правильное решение.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 8 октября 2018, 14:25

      Зачем еще в прошлом сезоне продлевал на год, тогда еще на банке сидел и опять сидит

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