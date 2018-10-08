El Correa: Эррера не будет продлевать контракт с «МЮ» и может вернуться в «Атлетик»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может покинуть клуб следующим летом, сообщает El Correo.

По данным баскского издания, 29-летний полузащитник не собирается продлевать контракт, срок которого истекает в июне 2019 года.

Футболист сборной Испании может продолжить карьеру в «Атлетике», за который выступал на протяжении трех лет до перехода в «Юнайтед» в июле 2014. Сообщается, что баскский клуб уже связался с футболистом и сообщил о своем интересе.

В текущем сезоне Эррера принял участие в трех матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Ресурс Transfermarkt оценивает его 30 миллионов евро.