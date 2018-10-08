Бригада Еськова рассудит матч Лиги наций

Ранее пресс-служба УЕФА объявила фамилии судей, которые будут работать на матчах 3-го тура Лиги наций.

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым получила назначение на игру Лиги D между сборными Фарерских островов и Азербайджана.

В качестве лайнсменов выступят Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, как дополнительные ассистенты – Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным судьей будет Валерий Данченко.

Встреча состоится 11-го октября в Торсхавне.

Ранее стало известно, что матч Россия – Швеция рассудит итальянская бригада под руководством Луки Банти.