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    Какой вы футболист?

    Бригада Еськова рассудит матч Лиги наций

    Ранее пресс-служба УЕФА объявила фамилии судей, которые будут работать на матчах 3-го тура Лиги наций.

    Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым получила назначение на игру Лиги D между сборными Фарерских островов и Азербайджана.

    В качестве лайнсменов выступят Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, как дополнительные ассистенты – Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным судьей будет Валерий Данченко.

    Встреча состоится 11-го октября в Торсхавне.

    Ранее стало известно, что матч РоссияШвеция рассудит итальянская бригада под руководством Луки Банти.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2018 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 18:07

      Шведам проиграют точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:38

      Только бы не ударили в "грязь" лицом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 октября 2018, 16:02

      Еськов - это похороны Фарер

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