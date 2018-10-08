Матч Россия – Швеция в Лиге Наций обслужит итальянская бригада судей

11-го октября сборная России примет команду Швеции в рамках 3-го тура лиги B Лиги Наций.

УЕФА сообщил о том, что главным арбитром встречи будет итальянец Лука Банти. Судьи на линии – Лоренцо Маньянелли и Филиппо Мели. Помощниками выступят Марко Гуида и Даниэле Довери, четвeртым рефери будет Алессандро Костанцо.

Напомним, встреча состоится в Калининграде на одноименном стадионе.

В стартовом матче турнира команда Станислава Черчесова на выезде обыграла сборную Турции со счетом 2:1.