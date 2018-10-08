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    Матч Россия – Швеция в Лиге Наций обслужит итальянская бригада судей

    11-го октября сборная России примет команду Швеции в рамках 3-го тура лиги B Лиги Наций.

    УЕФА сообщил о том, что главным арбитром встречи будет итальянец Лука Банти. Судьи на линии – Лоренцо Маньянелли и Филиппо Мели. Помощниками выступят Марко Гуида и Даниэле Довери, четвeртым рефери будет Алессандро Костанцо.

    Напомним, встреча состоится в Калининграде на одноименном стадионе.

    В стартовом матче турнира команда Станислава Черчесова на выезде обыграла сборную Турции со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2018 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:26

      Лишь бы они отсудили по справедливости.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 октября 2018, 13:56

      лужники фартовый стадион нужно там проводить

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