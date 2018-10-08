Болельщики киевского «Динамо» выступили против президента клуба

На матче чемпионата Украины с донецким «Олимпиком» (1:0) болельщики киевского «Динамо» вывесили баннер с обращением в адрес президента клуба Игоря Суркиса.

«1975 – Суперкубок УЕФА. Спасибо, ВВЛ (Валерий Васильевич Лобановский). 2018 – ничья с «Яблонцем». Спасибо, ИМС (Игорь Михайлович Суркис)», – гласил баннер.

В текущем сезоне «Динамо» дважды сыграло вничью на групповом этапе Лиги Европы – с «Астаной» (2:2) и чешским «Яблонцем» (2:2). Во внутреннем чемпионате киевляне после 11 туров занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Шахтера» на два очка.