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    Болельщики киевского «Динамо» выступили против президента клуба

    На матче чемпионата Украины с донецким «Олимпиком» (1:0) болельщики киевского «Динамо» вывесили баннер с обращением в адрес президента клуба Игоря Суркиса.

    «1975 – Суперкубок УЕФА. Спасибо, ВВЛ (Валерий Васильевич Лобановский). 2018 – ничья с «Яблонцем». Спасибо, ИМС (Игорь Михайлович Суркис)», – гласил баннер.

    В текущем сезоне «Динамо» дважды сыграло вничью на групповом этапе Лиги Европы – с «Астаной» (2:2) и чешским «Яблонцем» (2:2). Во внутреннем чемпионате киевляне после 11 туров занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Шахтера» на два очка.

    Источник: ua.tribuna

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    08.10.2018 09:42
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