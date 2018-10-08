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    Какой вы футболист?

    «Барселона» впервые за 2,5 года не выиграла в четырех матчах Примеры подряд

    Накануне состоялся матч восьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Перед этой встречей каталонцы поделили очки с «Атлетиком» (1:1), проиграли «Леганесу» (1:2) и сыграли вничью с «Жироной» (2:2). «Барселона» впервые за 2,5 года не победила в четырех матчах Примеры подряд.

    Ранее такое случалось в марте-апреле 2016 года, когда сине-гранатовые сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2) и уступили «Реалу» (1:2), «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Валенсии» (1:2).

    Источник: Opta

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    08.10.2018 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 8 октября 2018, 11:47

      Пике с Бускетсом на мороз. И Дыр Штегена следом за ними

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:44

      Пока не ясно чем это все может обернуться.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 октября 2018, 08:37

      разгоняются долго, но потом не остановить их будет

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 октября 2018, 07:20

      бывает...

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      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 октября 2018, 06:31

      Тем интересней будет чемпионат.

      1
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