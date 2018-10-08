«Барселона» впервые за 2,5 года не выиграла в четырех матчах Примеры подряд

Накануне состоялся матч восьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Перед этой встречей каталонцы поделили очки с «Атлетиком» (1:1), проиграли «Леганесу» (1:2) и сыграли вничью с «Жироной» (2:2). «Барселона» впервые за 2,5 года не победила в четырех матчах Примеры подряд.

Ранее такое случалось в марте-апреле 2016 года, когда сине-гранатовые сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2) и уступили «Реалу» (1:2), «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Валенсии» (1:2).