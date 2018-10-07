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    Какой вы футболист?

    Семин: «Удаления не было. Такой необъективности я еще не видел»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Во втором тайме у железнодорожников был удален форвард Эдер.

    «Мы играли хорошо не только играя в меньшинстве. Мы до этого забили чистый гол, который не засчитали по непонятным причинам. Не было совершенно удаления.

    Почему мы не сделаем видеопросмотры, тогда бы мы говорили о футболе. А сейчас мы говорим о работе судьи. Такой необъективности я еще не видел. «Локомотив» никогда не сдается. Идем на выходные с хорошим настроением.

    Выход Хеведеса был специально под Марио Фернандеса. Хеведес очень хорошо сыграл еще и забил», – сказал Семин.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 21:21
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 10:25

      Жаль Палыча ,в этом матче был очень эмоционален и объективные причины на это были.

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 7 октября 2018, 23:04

      Было бывсе наоборот щас бы орал что как такое могло быть где красная...бесят такие люди

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 22:20

      Палыч, это эмоции. Удаление было.
      Впрочем, эмоции можно понять. Офсайда в первом тайме точно не было.
      Был ещё пеналь на Дзагоеве, так что судья косячил прилично в обе стороны. Но вторая жёлтая Эдеру по делу абсолютно.

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      Рейтинг: +13

      nikolai-2018 > Grey33 8 октября 2018, 09:04

      Не надо падать Дзагоеву от таких прикосновений так красочно.Игровая ситуация и ни какого пенальти.Босы ЦСКА и те согласны были ,что ни какого пенальти.Не надо пенальти высасываете из пальца.С остальным согласен

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      Рейтинг: +18170

      житель СПб 7 октября 2018, 22:07

      Насколько здорово ЦСКА сыграл с Реалом (молодцы!), настолько они не молодцы сегодня... Откровенно и уверенно много грубили, и им прощали многое. Почему? Судья очень неправ! Но справедливость сегодня восторжествовала.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 октября 2018, 22:06

      Необъективности ?? Топать что бы дать за такой фол желтую надо бутсой в нос попасть ?
      Тебя самого надо было удалить нахрен на трибуну за психоз у бровки

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      Рейтинг: +13

      nikolai-2018 > все_будет_AUDI 8 октября 2018, 09:08

      Бутсой в нос,это уже красная.Без касания на таком уровне нога ,это и есть опасная игра и наказывается желтой карточкой.Мелкие фолы,просто пробитием штрафного.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 7 октября 2018, 21:49

      футбольный бог всё увидел и справедливость восторжетовала

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 октября 2018, 21:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      удалить этого пердуна матчей на 5, тогда не будет по делу и без дела на судей гнать

      -4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 октября 2018, 21:44

      Забыл сказать про незасчитаный аут, благодаря ко тросу локомотив забил.
      Да и Карточек ЦСКА больше показали чем локо, так что чья бы корова мычала...

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      Рейтинг: +13

      Deadscream1 > Dellleone 7 октября 2018, 23:12

      Больше ? Мне кажется тебе стоит математику сходить поучить, если только один Эдер получил 3 карточки.... 6 карточек Локомотиву против 3 Армейцам...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Deadscream1 8 октября 2018, 04:56

      Когда кажеться поместиться надо.
      Считай граматей,
      ЦСКА: Бекао, Чернов, Обояков, Бийол.
      Локо: Чероука, Крыховяк, Эдер.
      Кому еще математику получить надо...

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      Рейтинг: +380

      Гуус 7 октября 2018, 21:36

      Правильно, вообще назначение Матюнина на такой матч странное решение.. очень слабый арбитр!
      Зато лучший российский арбитр который судит на ЧЕ, Чм, ЛЧ,ЛЕ.. постоянно судит всякие эль хачикко в россии..
      это я про Серегу Карасева

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      Рейтинг: +364

      neofizer > Гуус 7 октября 2018, 22:45

      как вариант Костюнину запустить,давно рвётся мужиков судить..

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Гуус 7 октября 2018, 22:50

      Карась известный бомж, да он это сам не скрывает, меня вот наоборот удивило что его поставили на матч Спартака с конями... Когда Спартак забил, стал свистеть, и не видеть в одну сторону, когда кони отыгрались, не дал забить больше ни кому. Конкуренты бомжей потеряли очки. Вот так у нас судей назначают )))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 октября 2018, 21:32

      Удаление было, но судейство, конечно, домашнее, видимо, Россети отстегнули заем Гинеру

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