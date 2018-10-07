Семин: «Удаления не было. Такой необъективности я еще не видел»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Во втором тайме у железнодорожников был удален форвард Эдер.

«Мы играли хорошо не только играя в меньшинстве. Мы до этого забили чистый гол, который не засчитали по непонятным причинам. Не было совершенно удаления.

Почему мы не сделаем видеопросмотры, тогда бы мы говорили о футболе. А сейчас мы говорим о работе судьи. Такой необъективности я еще не видел. «Локомотив» никогда не сдается. Идем на выходные с хорошим настроением.

Выход Хеведеса был специально под Марио Фернандеса. Хеведес очень хорошо сыграл еще и забил», – сказал Семин.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА