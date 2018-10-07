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    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА


    3.3
    Голосов: 47
    07.10.2018 21:05
    Творилось что-то странное.

    Давайте сразу по моментам.

    1. Спорный момент на 9-й минуте. Эдер и Бийол боролись в штрафной ЦСКА. Португалец попытался пробить, но полузащитник ЦСКА накрыл удар. С многочисленных повторов невозможно однозначно оценить уровень нарушения, но судья пенальти не поставил.

    2. На 42-й минуте «Локомотив» забил гол, который бригада арбитров отменила из-за офсайда. «Спорт-Экспресс» разобрался в ситуации и считает, что была допущена ошибка.

    3. На 65-й минуте с поля удалили Эдера. Португалец получил вторую желтую карточку после опасной игры в борьбе с Родриго Бекао. Первую карточку Эдер получил всего за восемь минут до этого.

    Все события мы отслеживали в текстовом онлайне, а «Локомотив» все-таки победил из-за гола Хеведеса в конце матча.

    Семин: «Удаления не было. Такой необъективности я еще не видел»

    Есть вопросы у клуба:

    И у болельщиков:

    Красивые кадры матча:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 47
    Рекомендуем
    Комментарии67
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 8 октября 2018, 18:54

      Этот губошёп, только плакать может и гадить. Где победы в Еврокубках ??

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 18:23

      Ю.Семину нужно дать красную карточку за крики на судью и его помощников. КДК?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Arrankar 8 октября 2018, 16:41

      Видать без помощи судьи, ЦСКА не сможет победить!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 8 октября 2018, 14:53

      Судья отсудил явно НЕ предвзято...гол ,да..надо было засчитывать..и то там настолько сложная ситуация... а что за паника на счёт удаления вообще не понимаю ??? Эдер играл опасно,поднял ногу на уровне головы...а если бы он челюсть снёс игроку ??? Что тогда ???

      4
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Sky Spartak 9 октября 2018, 01:49

      Одинаковые моменты судят по разному...вот в чем вина судьи. И гол незасчитанный и еще пенальти был 100% на Эдере.

      0
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      Рейтинг: +11

      Олегг > илья 009 9 октября 2018, 13:24

      И ещё пенальти 100% на Дзагоеве и на Чалове и не удалённый Чорлука и Семин...Продолжать? Выиграл паравоз,молодцы,зачем стулья то ломать!?

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 8 октября 2018, 14:30

      Молодцы Локо - уважаю! Судья подонок купленный гнидером. Цска команда Г.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5876

      maygli 8 октября 2018, 13:12

      Ну если кому судья и помог в этой игре так это Локомотиву.
      До удаления игра была равная.
      После удаления одна команда расслабилась, другая напряглась.
      Итог на табло. :-)))

      1
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > maygli 8 октября 2018, 13:31

      помогли армейцам это очевидно , чистый гол не засчитали пенальти не дали

      1
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      Рейтинг: +4479

      Snek > Firs75 8 октября 2018, 14:09

      Он такой же пенальти не поставил в сторону Локомотива. Судья явно не судил в чью-то пользу, просто отсудил очень плохо, с ошибками в обе стороны. И мне тоже непонятно, почему ******** не удалили, ДВА раза я во время матча говорил, что Ивана пора удалять, он играет чёрти как, а ещё и умудрился сфолить на игрока без мяча.

      1
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      Рейтинг: +1071

      wobaekat 8 октября 2018, 12:04

      Локомотиву жутко "везет" на отмененные голы.
      Только представьте: если бы судьи справедливо засчитали мячи в ворота Уфы и Оренбурга, то паровоз был бы сейчас минимум третьим, и вряд ли бы кто-то говорил о каком-то игровом кризисе и увольнении Шпалыча

      4
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > wobaekat 8 октября 2018, 13:32

      я с тобой огласен

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 октября 2018, 11:33

      все в шоке от судейства Лапочкина но почему то об этом ни слова не на одном сайте а ведь спартак только за счет него выиграл

      -1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Firs75 > giluxa1963 8 октября 2018, 13:33

      а при чём тут спартак не нормальный

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Firs75 8 октября 2018, 13:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да спартак ненормальный как и его болельщики

      -4
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak > giluxa1963 8 октября 2018, 14:57

      В матче Енисей Спартак были мягко сказать слабые пенальти в обе стороны... так что говорить,что Спартак выиграл из-за судейства - это глупо...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 октября 2018, 11:04

      Очень надеюсь что когда нибудь увижу у нормальное судейство !

      -1
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 8 октября 2018, 10:51

      Оффсайд был "на тоненького". Заметить такой невооруженным глазом очень тяжело. К тому же, на судьях колоссаальнейшее давление, и они боятся пропустить офсайд настолько же, насколько и дать неверный.
      С карточками действительно странные решения, но за оффсайд сильно бить боковых не стоит.

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