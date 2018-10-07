Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

Творилось что-то странное.

Давайте сразу по моментам.

1. Спорный момент на 9-й минуте. Эдер и Бийол боролись в штрафной ЦСКА. Португалец попытался пробить, но полузащитник ЦСКА накрыл удар. С многочисленных повторов невозможно однозначно оценить уровень нарушения, но судья пенальти не поставил.

2. На 42-й минуте «Локомотив» забил гол, который бригада арбитров отменила из-за офсайда. «Спорт-Экспресс» разобрался в ситуации и считает, что была допущена ошибка.

3. На 65-й минуте с поля удалили Эдера. Португалец получил вторую желтую карточку после опасной игры в борьбе с Родриго Бекао. Первую карточку Эдер получил всего за восемь минут до этого.

Все события мы отслеживали в текстовом онлайне, а «Локомотив» все-таки победил из-за гола Хеведеса в конце матча.

Семин: «Удаления не было. Такой необъективности я еще не видел»

Есть вопросы у клуба:

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 октября 2018 г.

И у болельщиков:

twit text — Dima Sholgin (@Interlex87) 7 октября 2018 г.

twit text — Пучкунов Игорь (@sskif_1) 7 октября 2018 г.

twit text — вообще-то я антон (@lsdddddz) 7 октября 2018 г.

twit text — Владислав Макулов (@vlad_makulov) 7 октября 2018 г.

twit text — RevanRussia (@RevanRussia) 7 октября 2018 г.

Красивые кадры матча: