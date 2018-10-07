Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

Давайте сразу по моментам.
1. Спорный момент на 9-й минуте. Эдер и Бийол боролись в штрафной ЦСКА. Португалец попытался пробить, но полузащитник ЦСКА накрыл удар. С многочисленных повторов невозможно однозначно оценить уровень нарушения, но судья пенальти не поставил.
2. На 42-й минуте «Локомотив» забил гол, который бригада арбитров отменила из-за офсайда. «Спорт-Экспресс» разобрался в ситуации и считает, что была допущена ошибка.
3. На 65-й минуте с поля удалили Эдера. Португалец получил вторую желтую карточку после опасной игры в борьбе с Родриго Бекао. Первую карточку Эдер получил всего за восемь минут до этого.
Все события мы отслеживали в текстовом онлайне, а «Локомотив» все-таки победил из-за гола Хеведеса в конце матча.
Семин: «Удаления не было. Такой необъективности я еще не видел»
Есть вопросы у клуба:
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 октября 2018 г.
И у болельщиков:
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— Dima Sholgin (@Interlex87) 7 октября 2018 г.
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— Пучкунов Игорь (@sskif_1) 7 октября 2018 г.
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— вообще-то я антон (@lsdddddz) 7 октября 2018 г.
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— Владислав Макулов (@vlad_makulov) 7 октября 2018 г.
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— RevanRussia (@RevanRussia) 7 октября 2018 г.
Красивые кадры матча: